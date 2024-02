Sciame sismico in corso: scossa di terremoto scuote la Pianura Padana

È stata avvertita anche nella Bassa bresciana la scossa di terremoto di magnitudo 4.2, che – alle 13.06 di venerdì 9 febbraio – ha colpito il comune di Calestano, in provincia di Parma, con ipocentro a una profondità di 21 chilometri.

L'evento sismico è stato percepito soprattutto da chi si trovava ai piani alti degli edifici. Non si sono registrati danni a persone o cose: "La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non risulterebbero danni a persone o cose", ha scritto in una nota del Dipartimento di Protezione civile.

Nel Parmense è in corso un intenso sciame sismico, che preoccupa e non poco gli abitanti della zona. Tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio (ultimo aggiornamento: ore 10.40 di sabato), l'INGV ha registrato ben 54 scosse con magnitudo superiore a 2.0, sette delle quali oltre la magnitudo 3.0. L'ultima stamattina, con epicentro a Langhirano, profondità di 18 km e magnitudo 3.6, nuovamente avvertita dalla popolazione.