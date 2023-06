Nel giorno del compleanno, inaugurato il quadro di Nadia Toffa nella galleria del Civile

Uno dono prezioso per la comunità, in ricordo di una persona speciale. In occasione del compleanno di Nadia Toffa, nata il 10 giugno 1979, si è svolto ieri un evento speciale presso gli Spedali Civili di Brescia. Grazie all'impegno congiunto della Fondazione Nadia Toffa Onlus e del Rotary Club Brescia Sud Ovest Maclodio, che hanno ricevuto il supporto di tante aziende e grandi donatori, è stato donato al Civile di Brescia un modernissimo neuronavigatore ed ecografo.

Lo strumento è stato acquistato grazie alla generosa raccolta fondi del progetto "DOna". Complessivamente sono stati raccolti i 183.000 euro necessari per l'acquisto della preziosa strumentazione medica, che sarà a disposizione dei pazienti dell'ospedale della nostra città e consentirà di offrire cure di elevata qualità, migliorando la diagnosi e il trattamento delle malattie tumorali.

Oltre al neuronavigatore, il Civile ha ora un nuovo quadro, posizionato lungo la galleria dei benefattori, che raffigura il dipinto della giornalista bresciana - scomparsa il 13 agosto 2019 - eseguito dall'artista boliviana Rosmery Mamani Ventura.