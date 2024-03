Piccola grande rivoluzione viabilistica in arrivo a Provaglio d'Iseo: è ormai scattato il countdown (forse questione di ore) per l'avvio dei lavori di istituzione di una serie di strade a “Zona 30”, ovvero dove il limite di velocità è fissato in 30 km/h, e di senso unico di marcio in alcune vie del capoluogo e della frazione di Provezze. “Si tratta – scrive il Comune in una nota – di estendere a tutte le principali vie del territorio il limite di 30 km/h, utile a migliorare la viabilità collettiva promuovendo la mobilità dolce. La riduzione della velocità nelle aree urbane garantisce infatti numerosi benefici dal punto di vista sia della sicurezza che della riduzione dell'inquinamento ambientale”.

La nuova viabilità

Il piano è frutto di un lungo lavoro di organizzazione che si è concretizzato, alla fine dell'anno, con la delibera di giunta che ha approvato il progetto definitivo. Si prevede l'istituzione di nuovi sensi unici di marcia in Via Combattenti, verso Via Torcoli, e Via Maiorana verso Via Stazione Vecchia, nel capoluogo: ma anche in Via Montegrappa (verso Via Montenero) e Via Martiri della Libertà con provenienza da Via Nikolajewka a Provezze.

Le varie “Zone 30” saranno invece attivate nelle vie Sebina (fino al Parco dei Giusti), Olimpia, Roma e De Gasperi, e ancora Garibaldi, de Gasperi, Regina Elena per quanto riguarda il capoluogo; a Provezze le vie interessate saranno Caduto Bonetti, Chiesa, Carlo Alberto e parte di Via Gramsci, e ancora Via Redipuglia e Via Monte Grappa (di fianco alla parrocchia di San Filastrio).

“Da tempo – spiega l'assessore Giancarlo Dolfini – l'amministrazione comunale intendeva rivedere al ribasso il limite di velocità in alcuni tratti stradali del Comune e, in particolare, all'interno delle aree urbane caratterizzate da insediamenti residenziali ed esercizi commerciali. Supportati anche dal Piano nazionale della Sicurezza Stradale, in questo modo cerchiamo di tutelare gli utenti deboli della strada quali ciclisti e pedoni”. Per la posa di cartellonistica e segnaletica verticale e orizzontale si stima un investimento di poco inferiore ai 26mila euro: quando tutto sarà pronto, per chi sgarra inevitabili le multe.