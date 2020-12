Jackpot di Natale: in tabaccheria vinti 100.000 euro al Superenalotto

Jackpot di Natale, colpo grosso (e vincita record) in quel di Moniga del Garda: all'Officina dei Poeti è stato sbandato uno dei 100 premi speciali “Natale 100x100”, con unica estrazione sabato scorso. Il vincitore sarebbe un cliente abituale, ma l'identità rimane top secret: per lui 100mila euro, che tassati sono poco più di 80mila.

Con “Natale 100x100” era prevista l'estrazione di 100 premi speciali, da 100mila euro ciascuno, in tutta Italia: uno di questi, appunto, è arrivato a Moniga. “Ci hanno sempre detto di essere una ricevitoria fortunata – spiega Paola Caraffa, la titolare dell'Officina dei Poeti – e adesso l'abbiamo davvero dimostrato”.

In passato le vincite non sono mancate, da qualche migliaio di euro e sempre nel periodo natalizio (appena prima o subito dopo Natale): quella di sabato è la vincita più alta di sempre, e per tutto il paese. Un brindisi meritatissimo.