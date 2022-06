Un anno di letture: “Leggere per sognare” e “Gramsci Gang” si aggiudicano Storie per gioco

Un felice ritorno alla normalità di una chiassosa, festosa, finale “in presenza”. Dopo due anni forzati di stop, l'evento conclusivo di Storie per gioco, la gara di lettura del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, è stato vissuto dal vivo dai ragazzi che si sono meritati la qualificazione alla finale. Alla gara hanno partecipato complessivamente 17 classi della scuola primaria e 26 della scuola secondaria, per un totale di 905 alunni provenienti da tutta la provincia di Brescia, con la partecipazione di due classi anche dal Trentino Alto Adige.

Se tutta la prima fase della gara si è svolta online, sulla piattaforma www.storiepergioco.it, la selezione finale delle due classi vincitrici è avvenuta in presenza, presso il Salone Marchettiano di Chiari. A condurre i giochi uno dei massimi esperti nazionali di tornei di lettura, Eros Miari della cooperativa Equilibri di Modena, già curatore della gara del Salone del Libro di Torino, che ha sapientemente guidato i ragazzi lungo tutto l'anno, selezionando i 35 titoli di ognuna delle due bibliografie, preparando i giochi e allestendo l'ambiente virtuale sul quale si sono svolte le prove.

Prima del via per le sette prove finali, l'”imbocca al lupo” è arrivato dalla Presidente del Sistema Bibliotecario, Manuela Savoldini: «Benvenuti. Grazie per la tenacia e per l'entusiasmo che avete dimostrato, che vi hanno portato a questo appuntamento finale. Grazie anche agli insegnanti che vi hanno sostenuto e accompagnato in questo viaggio, impegnativo ma molto arricchente, viaggio che non scorderete mai più».

Nella mattinata si sono sfidate le classi della scuola secondaria di primo grado. A raggiungere la finale sono stati i “Fantastici 23” di Travagliato, i “Gamberetti in salsa rosa” di Ospitaletto, e i vincitori, la squadra “Gramsci Gang” di Roncadelle, accompagnata dagli insegnanti Monica Sossi e Alberto Armanini, e dalla bibliotecaria, Silvia Cristiano. I ragazzi di Roncadelle hanno guadagnato la vittoria superando di ben 17 punti i secondi classificati, da Ospitaletto.

Combattutissima invece la finale del pomeriggio, nella quale a spuntarla è stata la classe 5°B di Passirano, “Leggere per sognare”, che in un punto-a-apunto emozionantissimo ha superato di sole tre lunghezze le “Fiamme di lettura” di Ospitaletto. Al terzo posto un'altra squadra di Passirano, la 5°C “Books on the moon”, al quarto la 5°A di Chiari Varisco, i “Tosta libri”. Ad accompagnare la squadra vincitrice c'erano le insegnanti Roberta Inganni, Nadia Butera Fifetta e Monica Torri, oltre alla bibliotecaria, Clara Pansa.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato Carlo Piantoni di Fondazione Cogeme, che ha portato il suo saluto ribadendo i principi che hanno ispirato la gara, soprattutto i valori espressi nella Carta della Terra, uno dei principali riferimenti etici per l'educazione alla sostenibilità. Prima della festa e delle fotografie di rito ai vincitori c'è stato l'arrivederci alla gara del prossimo anno: sarà l'edizione numero 20, Eros Miari e i bibliotecari del Sistema Sud Ovest Bresciano per l'occasione prepareranno giochi ancora più avvincenti, per far divertire i ragazzi e, attraverso la leva della sana competitività, trasformarli in lettori accaniti.

La classifica finale

Scuola primaria

1 - Leggere per sognare, Passirano 5°B

2 - Fiamme di lettura, Ospitaletto 5°C

3 - Books on the moon, Passirano 5°C

4 - I Tosta libri, Chiari 5°A Varisco

Scuola secondaria

1 - Gramsci Gang, Roncadelle 2°B

2 - I Gamberetti in salsa rosa, Ospitaletto 2°F

3 - I Fantastici 23, Travagliato 2°A