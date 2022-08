Avvistato un cucciolo di orso sul Maniva: "Chi ha animali faccia attenzione"

Un cucciolo di orso è stato avvistato, nella serata di martedì, al Passo del Maniva. A documentare il passaggio dell’animale è stata una donna, che ha poi pubblicato le foto dell’esemplare nei gruppi Facebook dei paesi della zona. “Chi ha animali faccia attenzione”, ha scritto la turista nel post.

Come documentano gli scatti, il cucciolo passeggiava a pochi metri dalla strada Statale 345, anche nota come Strada delle Tre Valli, e da un gruppo di mucche libere al pascolo. Gli avvistamenti di orsi non sono rari, ma solitamente avvengono a quote più alte: sarebbero circa una ventina gli esemplari presenti nel parco naturale dell’Adamello Brenta.

Il piccolo orso, avvistato verso le 20.30 di martedì, potrebbe essersi spinto al passo del Maniva in cerca di cibo, ma pure di acqua. Il suo passaggio ha destato meraviglia e stupore, ma anche apprensione tra i pastori che in questi mesi estivi lasciano i loro animali pascolare liberi tra i verdi prati del Maniva, che potrebbero diventare facili prede del cucciolo affamato.