Moria di gatti in paese: allarme per le esche avvelenate

Moria di gatti in paese: a Cazzago San Martino è allarme per le esche avvelenate. In particolare, la zona colpita è quella di Calino, in Via Pietro Da Marone: il sindaco Fabrizio Scuri ha già firmato un'ordinanza contingibile e urgente (resterà in vigore per 120 giorni) che impone, in caso di ritrovamento di esche o bocconi avvelenati e su tutto il territorio comunale, di avvisare immediatamente il Comune, il distretto veterinario competente o la locale stazione dei carabinieri.

L'ordinanza del sindaco

Il provvedimento, scrive il sindaco, si è reso necessario “a seguito della ricezione di referti e di ritrovamenti di gatti selvatici morti avvelenati, al fine di prevenire ed eliminare l'insorgenza di pericoli a minaccia della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente”. Nella frazione di Calino, vicino a Via Pietro da Marone, è inoltre vietato, entro 100 metri dal luogo dei ritrovamenti, “a cani e gatti (ove possibile) di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio se non dotati di apposito guinzaglio, ovvero seguiti dai padroni, suggerendo che siano muniti anche di museruola”.

Cartelli e avvisi di pericolo

Non solo esche o bocconi killer: l'invito ad allertare il Comune o le autorità si estende anche a “chiunque rinvenga un animale morto o materiale che si sospetti possa essere veicolo di sostanze tossiche o nocive”, evitando il contatto diretto. La segnalazione di pericolo verrà corroborata dalla posa di “adeguata segnaletica” e di altri avvisi da distribuire sul territorio, almeno “fino ad avvenuti controlli e bonifiche”. Già annunciati anche “sopralluoghi e bonifiche in aree chiuse dove sono ubicati fabbricati dismessi, in collaborazione con le Gev (Guardie ecologiche volontarie) e personale specializzato”.