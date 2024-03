Addio banca, l'unica del paese: la più vicina è ora a chilometri di distanza

Addio banca, era l'unica del paese: da lunedì 11 marzo la filiale dell'istituto La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella è stata trasferita a Idro, in Via Trento, negli spazi già occupati in passato prima da Ubi Banca e poi da Intesa Sanpaolo. La filiale di Lavenone, in Via Nazionale, ha chiuso da pochi giorni: la nuova sede è invece già (ri)aperta al pubblico e mercoledì 13 marzo (dalle 17.30) è in programma una vera e propria inaugurazione, con tanto di taglio del nastro. Per la cronaca lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.

Ma se a Idro si festeggia, a Lavenone un po' meno. I residenti dovranno infatti armarsi di pazienza: anche se a pochi chilometri di distanza, le banche più vicine ora si trovano a Vestone. La Cassa Rurale (per esteso: Credito cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella) è una società cooperativa a mutualità prevalente e conta 46 filiali tra le province di Brescia (tutte in Valsabbia) e di Trento, dove ha sede il quartier generale (a Tione).

La Cassa Rurale

Pillole di storia, recente e non: La Cassa Rurale è il frutto della fusione tra la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella e la Cassa Rurale Adamello. La prima venne costituita nel 2003 dalla fusione della Cassa Rurale di Darzo e Lodrone (fondata nel 1902) con la Cassa Rurale Giudicarie Paganella (costituita nel 1988 dalla fusione della Cassa Rurale di San Lorenzo e Andalo, fondata nel 1895, con la Cassa Rurale di Bleggio Inferiore, fondata nel 1900) e dalla fusione per incorporazione, dal 2018, della Cassa Rurale di Saone, attiva dal 1895.

La Cassa Rurale Adamello è stata invece costituita nel 2019 dalla fusione tra la Cassa Rurale Adamello-Brenta (che al suo interno raccolse diverse banche fondate tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo), la Cassa Rurale di Pinzolo (fondata nel 1896) e la Cassa Rurale Val Rendena, a sua volta costituita da una serie di fusioni. Ad oggi il gruppo conta 17mila soci e oltre 57mila clienti.