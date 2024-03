Al mercato di Brescia arriva uno stand contro lo spreco alimentare

La lotta allo spreco alimentare inizia tra i banchi del mercato. Con uno stand: da domani, e fino a ottobre 2024, il mercato cittadino del sabato ospiterà un presidio dedicato al recupero delle eccedenze alimentari e alla divulgazione alla corretta gestione degli alimenti. A gestirlo sarà Maremosso, l’associazione di rete Cauto, nel quadro di un’azione di rete avviata in collaborazione con il comune di Brescia e che vede il contributo di Lions International e il supporto della Cooperativa Sociale CAUTO e del Comitato di Brescia di Croce Rossa Italiana.

Secondo l’Osservatorio nazionale sugli sprechi alimentari, in una settimana ogni italiano spreca in media 481 grammi di cibo. Solo in provincia di Brescia, Maremosso ne recupera 1,5 tonnellate l’anno. Ora l’obiettivo è identificare le dimensioni del fenomeno dello spreco alimentare nel cuore della città. “Il passo successivo sarà poi educare i cittadini, accrescere le loco competenze” ha spiegato Luigi Moraschi, socio onorario di Maremosso e vicepresidente di Rete Cauto. “Uno dei modi per mitigare il cambiamento climatico che viviamo è educare a consumo consapevole”. Del resto, il cibo è risorsa: produrlo richiede energia, materie prime e capitale umano.

Come funzionerà lo stand di Maremosso

Lo stand sarà presente al mercato una volta al mese: si debutta domani, sabato 23 marzo, per poi proseguire il 20 aprile, il 4 maggio, il 22 giugno, il 27 luglio, il 24 agosto, il 28 settembre e il 26 ottobre. Durante tutta la mattina del sabato, lo stand sarà aperto ad accogliere donazioni di cibo provenienti da commercianti e privati. Il momento principale sarà, però, la chiusura del mercato, per poter intercettare l’invenduto della giornata. Le eccedenze raccolte saranno rimesse poi in circolo, al termine del mercato, all’interno della collettività: verranno distribuite alle realtà associative della città o direttamente a specifici nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali comunali.

L’iniziativa fa parte del progetto “Dispensa sociale - Più Rete per nutrire una risposta” che Maremosso ha lanciato sulla provincia di Brescia grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, con l’obiettivo di incrementare il recupero e la raccolta dei prodotti alimentari di qualità attraverso il rafforzamento delle reti territoriali. “Vogliamo arrivare a coinvolgere anche i consigli di quartiere” ha anticipato l’assessore alla partecipazione Valter Muchetti. Nel frattempo, lo stand servirà anche in quest’ottica: cittadini e commercianti potranno trovarvi sia informazioni pratiche su come ridurre il proprio peso nello spreco alimentare - oltre che come gestire correttamente cibo e rifiuti - sia indicazioni su come diventare parte attiva dell’iniziativa.