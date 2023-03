Brescia: i volontari di Scientology di nuovo all'opera al Parco Gallo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

I Volontari di Scientology raccolgono rifiuti abbandonati Sabato 25 Marzo i Ministri Volontari di Scientology sono intervenuti nuovamente al parco Gallo, una delle aree verdi più apprezzate dai bresciani, situato lungo la Via Cefalonia nel quartiere dirigenziale della città, noto come Brescia Due. In un soleggiato pomeriggio di inizio primavera, i Volontari di Scientology si sono messi all'opera sfoggiando le consuete casacche gialle che rappresentano il loro tratto distintivo, ormai ben conosciuto dalla cittadinanza. Con i loro sacchi, guanti e pinze, hanno ripulito il parco da rifiuti, bottiglie, confezioni di plastica o alluminio, cartacce e oggetti abbandonati di ogni genere. Molti passanti hanno apprezzato la loro opera e li hanno ringraziati personalmente. Una coppia di signori anziani si è fortemente incuriosita sulle motivazioni che spingono un gruppo tanto eterogeneo (ragazzi giovani e giovanissimi, adulti e pensionati) a dedicare il proprio tempo a un'attività di questo genere anche piuttosto lontano dal proprio luogo di residenza, così ne è nata l'occasione per una breve ma pittoresca chiacchierata esplicativa che ha poi formato un capannello di ascoltatori interessati.

I Ministri Volontari di Scientology operano nel solco del proverbiale motto "Qualcosa si può fare al riguardo" e cercano, mediante un esempio continuo e costante, di coinvolgere sempre più persone nella cura dell'ambiente e in un maggior senso di responsabilità civica, I volontari del gruppo odierno, soddisfatti per il buon lavoro svolto, hanno rinnovato il proprio impegno per un prossimo appuntamento, in un altro parco cittadino. Chi sono i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology Che prestino servizio presso le proprie comunità o che si trovino all’altro capo del mondo, il motto dei Ministri Volontari di Scientology è “Qualcosa si può fare”. Questo programma, creato a metà degli anni Settanta da L. Ron Hubbard e patrocinato dalla Church of Scientology International come servizio religioso sociale, oggi costituisce una delle più ampie e visibili forze di soccorso indipendenti a livello internazionale. Un Ministro Volontario è una persona che “aiuta il suo prossimo come opera di volontariato, ripristinando lo scopo, la verità e i valori spirituali nella vita degli altri”.

Centinaia di migliaia di persone, al di là del loro credo, sono state istruite, di persona oppure online, su un’ampia serie di tecniche basate sui fondamenti di Scientology per alleviare le sofferenze fisiche, mentali e spirituali e migliorare ogni aspetto della vita: comunicazione, studio, matrimonio, modo di allevare i figli, affrontare lo stress, avere successo nel lavoro, raggiungere le proprie mete e molto altro ancora. Inoltre, una rete globale di volontari forma la Squadra Permanente di Ministri Volontari per Intervento in Caso di Calamità, che si mobilita in caso di calamità causate dall’uomo o naturali, rispondendo all’appello ovunque sia necessario. Collaborando con circa 1.000 organizzazioni ed enti, tale squadra ha utilizzato le proprie abilità ed esperienza per fornire supporto fisico e aiuto spirituale in centinaia di luoghi colpiti da calamità.