Flash-smog: "5 morti al giorno per l’aria inquinata, servono interventi concreti"

Due lunghi striscioni dispiegati davanti al Teatro Grande. Così questa mattina alle 11 gli attivisti di Comitato Basta Veleni, Rete Ambiente Lombarda, Comitato Spontaneo contro le nocività e altre associazioni ambientaliste hanno portato in scena, in Corso Zanardelli, un "flash smog" per chiedere alle istituzioni d'intervenire in modo concreto contro l'inquinamento dell'aria.



La protesta arriva dopo l'ennesima conferma di quanto critica sia la situazione d'inquinamento sul territorio: l'Agenzia Europea per l'Ambiente mette l'Italia al primo posto in Europa e Brescia al vertice lombardo - prima ancora di Milano - per morti attribuibili allo smog. "La situazione è critica da anni: oggi chiediamo all'amministrazione comunale, alla provincia e a Regione Lombardia di prendere provvedimenti certificati per garantire il nostro diritto a sopravvivere" hanno spiegato gli organizzatori.



Nello specifico, le associazioni ambientaliste chiedono l'adozione di provvedimenti drastici per potenziare l'utilizzo dei mezzi pubblici in città e ridurre il traffico veicolare, principale responsabile delle emissioni di polveri sottili sul territorio bresciano: la riduzione dei costi dei biglietti per il trasporto urbano ed extraurbano e la gratuità nei giorni allertati per la presenza dei veleni nell'aria; il potenziamento dei parcheggi scambiatori al fine di ridurre le oltre 200.000 vetture che giornalmente entrano ed escono dalla città e l'introduzione di una zona a traffico limitato permanente in tutto il centro storico, in vista di una futura pedonalizzazione; la limitazione della velocità e la costruzione di piste ciclabili in sicurezza e non alternative ai pedoni sui marciapiedi; l'ampliamento dei parchi urbani di cintura sovracomunale e un intervento di riforestazione urbana. U

lteriori richieste riguardano la chiusura della terza linea dell'inceneritore, controlli serrati sulle emissioni dei camini privati e di quelli industriali, maggiore diffusione dei dati giornalieri degli inquinanti e dei morti per smog e iniziative di educazione permanente della popolazione sui rischi dell'inquinamento.