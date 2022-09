Si gira il film su Enzo Ferrari: Brescia è pronta per il set con Penelope Cruz

Star hollywoodiane a spasso per la nostra città? Dagli ultimi rumors potrebbe succedere molto presto: già il prossimo ottobre, quando Penelope Cruz e Adam Driver - noto a livello mondiale per aver interpretato Kylo Ren nella trilogia sequel di Guerre Stellari - faranno tappa a Brescia.

Cast stellare

Per entrambi outfit rigorosamente anni '50: indosseranno i panni del 'mago' Enzo Ferrari e della moglie Laura. Alcune delle scene del film sull'imprenditore-pilota, fondatore dell'omonima casa automobilistica, saranno infatti girate a Brescia. La pellicola diretta da Michael Mann è tratta del libro "Enzo Ferrari - L'uomo, la macchina" e racconta tre mesi della vita di Ferrari, nell'estate 1957.

La troupe e gli attori principali sono già in Italia, a Modena, dove si stanno girando numerose scene del film. Tra loro anche Patrick Dempsey, il dottor Stranamore dell’amatissima serie americana Grey’s Anatomy, nei panni di Piero Taruffi, uno dei più grandi piloti di sempre, terzo classificato nel mondiale di Formula 1 per la scuderia del "Drake" e vincitore della XXIV e ultima edizione della storica 1000 Miglia.

Le strade interessate dalle riprese

Come detto faranno tappa anche a Brescia: stando alle prime indiscrezioni, le riprese nella nostra città dovrebbero avvenire tra il 10 e il 30 ottobre tra Piazza Vittoria e Viale Venezia, da sempre passerella cittadina di auto d'epoca, punto di partenza e arrivo - ogni anno - della 1000 Miglia. E la nostra città in quei giorni dovrà tornare indietro nel tempo e tutto dovrà essere esattamente come allora.

Caccia ai mezzi d'epoca

Per questa ragione la produzione è costantemente alla ricerca di mezzi d'epoca: non solo auto ma anche bici, furgoni e camion. Una è già stata trovata: la 1100 élite Vignale da far guidare a Penelope Cruz, che appunto vestirà i panni della moglie di Ferrari, è stata messa a disposizione da Carlo Carugati del centro culturale Franzoni auto divisione classic. Ed è proprio il direttore artistico del centro culturale ad aver avviato il "reclutamento" di altri mezzi d' epoca in città, con un volantino e un appello rivolto ai collezionisti per "portare vetture di tutte le marche antecedenti il 1958, quindi immatricolate entro il 31 dicembre 1957 al centro di Via Valcamonica, in città". L'appuntamento per gli speciali provini per trovare i bolidi adatti al film, che dovrebbe intotolarsi "MM Ferrari", è per il 13 settembre, alle 17.30.