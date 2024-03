Muore e lascia un milione di dollari ai bimbi affamati dell'Uganda

Un milione di dollari per garantire un’alimentazione adeguata ai bambini di una delle zone più povere dell’Uganda e della Terra. È l’ultima volontà di una donna di Villongo, paese del basso Sebino bergamasco. V.G. si è spenta lo scorso anno, all’età di 82 anni, con un ultimo desiderio: che la sua eredità venisse usata per aiutare concretamente i bambini africani, dagli 0 ai 7 anni.

La maxi-donazione è stata affidata - dall’esecutore testamentario - al Lions Club international Foundation con il preciso scopo di garantire almeno un pasto ai bambini che frequentano le scuole della subregione della Karamoja, una delle aree più vulnerabili dell’Uganda, con i più alti tassi di povertà, insicurezza alimentare e malnutrizione infantile. Nel Paese dell’Africa Orientale, l’arresto della crescita per denutrizione colpisce infatti il 29% dei bambini sotto i cinque anni, con tassi che arrivano al 40% nelle regioni più complesse, come quella di Tooro e nella subregione della Karamoja colpita, a cavallo tra il 2022 e il 2023, da una gravissima carestia.

Un pasto al giorno per 200mila bambini

Grazie al grande cuore della 82enne bergamasca verrà garantito almeno un pasto al giorno, per un anno, a più di 200mila bambini di 315 scuole sparse nel territorio. Non solo: i Lions contribuiranno a sostenere anche il programma Homegrown School Feeding, che mette in contatto i piccoli agricoltori locali con le scuole della subregione ugandese della Karamoja. Grazie alla partnership con la Lcif, il Wfp Uganda acquisterà mais, fagioli e oli per preparare pasti caldi per i bambini delle scuole della Karamoja.

"Il tutto avverrà nella massima trasparenza e verrà puntualmente rendicontato: l’80% del finanziamento sarà destinato direttamente all’acquisto di cibo. Il restante 20% sarà utilizzato per le attività di coordinamento, l’attuazione e il monitoraggio (gestione dati) delle attività di alimentazione scolastica, nonché le attività di advocacy per incoraggiare il governo ad adottare un programma di alimentazione scolastica a livello nazionale”, si legge sui canali ufficiali di Lions International.