Dopo 95 anni chiude il bar: si cerca il nuovo gestore

Un caffè, il giornale locale, una partita a carte, un aperitivo, un "bianchino" dopo cena. Dopo 95 anni di ininterrotto servizio, il "Bar della Piazza" del quartiere cittadino di Caionvico a giugno chiuderà i battenti. Definitivamente? Al momento, sembra di sì, ma la speranza non è spenta del tutto. La storia è raccontata dal Giornale di Brescia.

Il bar è attualmente gestito dalla signora Gabriella: un'amica, oltre che la barista, per molti dei clienti affezionati del locale, dove si svolgono anche serate a tema, feste di scambio e baratto, e concerti. A giugno Gabriella ha già anticipato che cesserà l'attività, e si dice preoccupata per le prospettive legate al bar, che senza qualcuno che le subentrerà rischia di chiudere per sempre. Una grossa perdita per il quartiere, che già lamenta l'assenza di negozi di vicinato. Se qualcuno volesse proseguire la storia del locale, è sufficiente che si presenti a Gabriella. Gli abitanti di Caionvico ne sarebbero felici.