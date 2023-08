Lanciato da un'auto e gravemente ferito: c’è il lieto fine per Poldino

Lanciato da un'auto e gravemente ferito, c'è un lieto fine per il piccolo Poldino, il gattino di circa 3 mesi rimasto cieco a causa dei traumi riportati: soccorso e accolto dai volontari dell'associazione Laica di Erbusco, ha trovato una nuova casa. È stato adottato da una famiglia di Vinci, in provincia di Firenze, che già in passato aveva avuto esperienze con gatti in difficoltà: due volontari di Laica l'hanno accompagnato in tutta sicurezza verso la sua nuova vita.

La storia di Poldino

La storia di Poldino aveva commosso il web. Era stato trovato alla fine di luglio in condizioni disperate: “Lo abbiamo chiamato Poldino, avrà circa 3 mesi – avevano scritto dall'associazione Laica –: lo hanno visto rotolare sull'asfalto mentre passava una macchina, quindi le opzioni sono due. O è stato investito o lo hanno buttato giù, ormai non ci stupiamo più di niente”.

Come detto, a causa dei traumi riportati è rimasto completamente cieco, oltre ad aver subito danni neurologici: “Stiamo tentando una terapia sperando che possa migliorare”, fanno sapere ancora da Laica. “Non avete idea – continua Laica – di come ci ci senta impotenti davanti a esseri in queste condizioni, così piccoli e così fragili. Ecco perché bisogna sterilizzare, per evitare tutto questo. Ringraziamo di cuore la persona che lo ha messo in sicurezza”.

Un bel lieto fine

E ora anche la famiglia che l'ha adottato: “Abbiamo trovato una splendida persona – si legge nella nota pubblicata giovedì da Laica – che ha deciso di regalargli una vita meravigliosa nonostante la sua disabilità. Queste per noi sono le soddisfazioni più grandi, dopo tanto impegno. Grazie Catia per averlo accolto, hai proprio ragione: l'amore conta. Ringraziamo di cuore anche Simona e Danilo, due volontari splendidi che sono partiti da Brescia, in direzione Toscana, per portare di persone il piccolo in adozione”.