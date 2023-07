Lanciato da un'auto in corsa, gattino di 3 mesi non potrà più vedere

Il crudele abbandono prima. Il salvataggio e la catena di associazioni ed enti che si è mossa per dargli una nuova vita poi. La storia di Poldino, così è stato chiamato il gattino di tre mesi, è fatta di brutalità ma anche di tanto amore, quello delle volontarie dell’associazione Laica di Erbusco che da alcuni giorni si stanno prendendo cura di lì.

Salvato da un bambino

Trovato agonizzate in strada da una commerciante, che lo ha visto ruzzolare sull’asfalto (probabilmente lanciato da un’auto in corsa), è poi finito tra le mani di un bambino dal cuore d’oro che lo ha portato a casa. Impossibile per la famiglia prendersi cura del piccolo micio, così è partita la ricerca di qualche associazione che potesse provvedere alle medicazioni necessarie: nella caduta sull’asfalto il gattino ha infatti riportato un grave trauma cerebrale.

Dopo una decina di giorni Poldino è finito tra le sapienti e amorevoli mani delle volontarie della Laica di Erbusco, che stanno provvedendo alla sua (parziale) guarigione.

Cieco e disabile

Troppo tardi, però, per cercare di limitare i danni subiti: Poldino ha perso la vista e ha dei problemi neurologici che sarebbero ormai irreversibili. "Forse queste conseguenze avrebbe potuto essere limitate, se fosse scattata immediatamente la corsa dal veterinario, ma ringraziamo comunque di cuore chi lo ha messo in sicurezza. Stiamo tentando una terapia, sperando che possa migliorare, anche se purtroppo non ci hanno dato grosse speranze", racconta una volontaria.

Restano la rabbia e la consapevolezza che il percorso per trovargli una nuova famiglia non sarà semplice. "Non è giusto che debbano succedere queste cose: non avete neanche idea di come ci si senta impotenti davanti ad esserini, così piccoli e così fragili", si legge sulla pagina social dell’associazione.

Le amorevoli cure delle volontarie

Un post che è diventato virale, suscitando tanta amarezza, ma anche solidarietà: "Ora Poldino non può essere adottato - ci spiegano - perché deve essere sottoposto alle terapie e ai protocolli sanitari. Si sta lentamente abituando alla sua nuova condizione e riesce già a nutrirsi autonomamente".

Per evitare che altri gatti subiscano la stessa crudeltà ci sarebbe un’unica soluzione: "Serve una campagna a tappeto da parte di tutte le associazioni per sensibilizzare sull’importanza della sterilizzazione”, concludono dall'associazione che si prende quotidianamente cura di gatti vittime di maltrattamenti.