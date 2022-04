Vento di burrasca, ma al momento non si segnalano danni

È arrivato all'improvviso, ed ha spazzato il lago in lungo e in largo. Un vento fortissimo si è abbattuto sul Garda nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile. Raffiche di oltre 60 chilometri orari hanno fatto alzare onde alte che si sono infrante - fortunatamente senza grossi danni (al momento in cui scriviamo) - sulle rive.