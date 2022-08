Volley B maschile, anche per Valtrompia è tempo di ripartire

Si è alzato lunedì sera il sipario sulla stagione 2022/23 del Valtrompia, inserito nel girone A della serie B. La squadra si è presentata al gran completo al raduno, che è subito coinciso con il primo allenamento dell'anno: l'atmosfera era quella tipica del primo giorno di scuola, con tanto entusiasmo e voglia di fare nei volti dei giocatori, desiderosi di unire risultati del campo e divertimento, lo scopo primario del volley a questi livelli. Il tutto senza tralasciare gli obbiettivi: si punta a piazzarsi meglio e ad alzare il livello di gioco rispetto alle ultime stagioni.

L'ufficio stampa ha raccolto alcune impressione dei protagonisti a margine della seduta.

Coach Enrico Peli inquadra subito le difficoltà che attendono i Lupi non mancando di esprimere fiducia: "Un gruppo rinnovato con 4 schiacciatori tutti dello stesso livello e un rinforzo anche al centro, tutti si dovranno guadagnare il posto in allenamento e questa scelta consentirà un livello più alto di allenamenti. Il girone è nuovo, con squadre che ancora non conosciamo e altre che sappiamo sulla carta sono forti e candidate a far bene, basti pensare a Saronno e Caronno, Scanzorosciate, così come altre che durante la stagione emergeranno. Il gruppo sembra ottimo ed entusiasta, non ci resta che metterci al lavoro".

Molto ci si attende anche da Mattia Cerfogli, nuovo schiacciatore rossonero:"Vedo un gruppo già compatto, una società perfettamente organizzata, mi ha dato molta fiducia Luca Patronaggio. Il girone lombardo sarà avvincente, con questo gruppo eterogeneo si alzerà sicuramente anche il nostro livello sia in allenamento che partita".

IL CALENDARIO - Contestualmente alla ripresa i concesiani hanno conosciuto il loro cammino nella prossima regualar season. All'esordio, il prossimo 8 ottobre, sarà subito big match contro Caronno, una delle formazioni desiderose di lottare per le prime posizioni. Chiusura, sempre in casa, il 6 maggio contro Saronno. Nella foto che segue, tratta da Facebook, il calendario completo