Volley B maschile, Valtrompia sceglie la nuova scout-woman: ecco Barbara Filippini

In qualsiasi società pallavolistica, serie A o B conta poco, è sempre importante il lavoro dietro le quinte di figure professionali poco reclamizzate, ma ugualmente preziosissime. E così il Valtrompia Volley ha deciso di ampliare ulteriormente il proprio organigramma societario con l'inserimento di Barbara Filippini (2002), che svolgerà le funzioni di scout-woman, coadiuvando così Simone Giacomini nel redigere le statistiche, vale a dire un qualcosa di estremamente importante per il lavoro di un allenatore.

Bresciana di nascita, Barbara è stata giocatrice di pallavolo nella Volley Millennium fino all'età di 15 anni, per poi dedicarsi agli studi di Lingue e comunicazione. Inoltre, presso la medesima società, ha svolto il ruolo di hostess e e ha lavorato insieme a Giacomini per la New Volley Rezzato. I due ora si ritrovano con i Lupi e questa sinergia che si accinge a rinnovarsi potrebbe essere un'ulteriore arma vincente.

Queste le parole della nuova dirigente dei Lupi rilasciate alla pagina Facebook:

"Quando mi è possibile seguo ogni tipo di sport, ma la mia più grande passione è il motorsport, in particolare la F1.

Ho colto con entusiasmo la proposta di far parte del gruppo di lavoro dei Lupi.

É un' opportunità per migliorare sia dal punto di vista personale che professionale e mi auguro che il mio contributo possa servire al raggiungimento dell'obiettivo che la società si è prefissata per quest'anno.

Sono una persona a cui piace fare le cose con precisione e sono pronta a mettermi in gioco e imparare più cose possibili su questa attività".