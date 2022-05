Valtrompia, Giacomini confermato come vice coach

Simone Giacomini sarà ancora a fianco di coach Peli in panchina per la prossima stagione dei Lupi.

Simone è stato riconfermato come secondo ma il suo lavoro di assistente allenatore non si è limitato alla presenza costante in palestra: Simone ha dato al team un grande valore aggiunto e ha fornito durante l'anno anche numerose statistiche e scout che hanno permesso a Mister Peli e al suo entourage di trovare degli ottimi spunti di lavoro, necessari al buon svolgimento degli allenamenti e alla preparazione delle partite.

Il direttore sportivo Patronaggio lo ha confermato per dare continuità al progetto di crescita intrapreso durante la scorsa stagione dopo averne apprezzate le qualità di lavoratore in totale sintonia con Mister Peli.

Bresciano classe 1985, ha giocato più di 10 anni in serie C nel ruolo di centrale. Per tre anni ha indossato la casacca dei Lupi arrivando a giocare con loro la finale della Coppa delle Alpi. Da allenatore ha conseguito il tesserino di 2° grado, 3° livello giovanile. Si era approcciato a questa avventura diversi anni fa come aiuto allenatore a Storo in una serie C femminile, dopodiché ha cominciato ad allenare squadre giovanili, dall’under 14 all’under 17 e, negli ultimi anni è stato allenatore di una squadra di prima divisione femminile (New Volley Rezzato).

Le sue parole alla riconferma: "Sono contento di far parte ancora di questo progetto anche per il prossimo anno, che diventa sempre più ambizioso e di contribuire alla crescita della squadra e della società.Per citare le parole del General Manager Bagnardi, proveremo ancora di più ad alzare l'asticella passo dopo passo insieme a Mister Peli da cui ho avuto occasione di imparare molto e il cui confronto è stato veramente proficuo. Devo ringraziare il ds Patronaggio della fiducia riposta e dell'opportunità di crescita. Mi metto a disposizione della squadra con impegno e dedizione per riuscire anche il prossimo anno a lavorare al meglio con i ragazzi e con lo staff".