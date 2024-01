Under 18, la bresciana Caterina Peroni trascina le Azzurrine alla prima vittoria nel Torneo Wevza

Non poteva cominciare meglio l’avventura della Nazionale Italiana Under 18 al Torneo Wevza (Western European Volleyball Zonal Association), evento cominciato oggi a Herentals, in Belgio. Le Azzurrine si sono imposte in 4 set contro le pari età della Germania, un 3-1 che spiana subito la strada alla formazione allenata da coach Fanni che punta con decisione alla vittoria finale. L'affernazione in rimonta (questi i parziali nel dettaglio: 21-25, 25-21, 25-14, 25-19) è stata agevolata anche e soprattutto dall’ottima prestazione di una giocatrice bresciana, la 16enne Caterina Peroni.

È stata infatti la terza miglior realizzatrice della Nazionale Italiana con 11 punti (meglio di lei hanno fatto solamente Ludovica Tosini che ne ha totalizzati 14 e Arianna Bovolenta con 13), frutto di 9 attacchi vincenti e di due preziosi ace. Il 32% in attacco è una percentuale interessante e che potrà essere migliorata ulteriormente nei prossimi match del torneo. D’altronde Caterina conosce molto bene il Wevza, avendolo vinto di recente con l’Under 17. Il promettente talento bresciano compirà 17 anni il prossimo 21 maggio e dopo la “gavetta” con il CUS Brescia, ha già assaggiato la Serie A con il Club Italia.

Nella stagione 2022-2023 ha infatti preso parte a tre partite dell’A2 con questa maglia, la stessa che difende nella stagione in corso, ma in Serie B1. Fra 48 ore si tornerà in campo per Italia-Francia, poi il 6 gennaio sarà la volta delle semifinali, mentre la finalissima è in programma per il giorno successivo. Se chi ben comincia è a metà dell’opera, questa Nazionale e soprattutto Caterina Peroni sono sulla buona strada. A questo punto i tifosi di pallavolo possono sfruttare senza problemi lo slogan ufficiale dell’omonima birra: se ci unisce è Peroni.