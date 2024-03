Roncadelle è fiera di Alessia Populini: per lei una stagione eccezionale in A2

Una vera e propria certezza per lo sport bresciano. Così si può definire Alessia Populini, pallavolista originaria di Roncadelle che milita nella Serie A2 femminile e che si è ritagliata oggi pomeriggio una soddisfazione importante. Nel match tra la sua squadra, la CDA Talmassons, e l’Esperia Cremona è stata una delle più prolifiche in assoluto (15 prodezze per la precisione), tanto da aver eguagliato il suo record personale di punti per quel che riguarda la seconda categoria nazionale.

Al suo primo anno in Friuli Venezia Giulia, infatti, ha bissato il primato che risaliva alla stagione 2019-2020 quando era una delle atlete più promettenti del Club Italia. Quei 252 punti potrebbero ora diventare soltanto un ricordo per lasciare spazio a un bottino in grado di aumentare ulteriormente nel corso delle prossime partite. Alessia Populini si sta rivelando uno degli acquisti più azzeccati di Talmassons dopo due stagioni a Mondovì, sempre in A2.

Inoltre, dettaglio non certo trascurabile, vanta 44 presenze in A1, maturate nel campionato 2018-2019 quando era sempre al Club Italia, e nel campionato 2020-2021 (a Novara). La si può considerare dunque una schiacciatrice con la S maiuscola e che non sfigurerebbe di certo nella massima serie dopo averla accarezzata due volte. Questa gavetta in A2 la sta facendo crescere moltissimo e a questo punto non si può non rispolverare un riconoscimento che aveva lasciato intuire di che pasta fosse fatta questa ragazza classe 2000.

A 18 anni le fu consegnato l’Oscar dello Sport Bresciano dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei Under 18, diventando anche il capitano della Nazionale di categoria. Non bisogna neanche dimenticare l’oro che aveva contribuito a vincere, sempre con l’Under 18, ai Mondiali in Argentina, mettendo a terra 16 palloni in occasione della finale. A 22 anni ha ancora molto da dire sui taraflex e c’è da scommettere che tutta Roncadelle continuerà a sostenerla.