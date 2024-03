Il primo derby vinto non si scorda mai: il Brescia Volley domina la sfida con la Promoball

Eccola qui l’impresa sognata, agognata e infine meritata per un Brescia Volley che si riscopre grande, schiantando la capolista Promoball, con un netto 3-0. Riscatto immediato dunque per le ragazze di coach Rossi, che si regalano una notte da Oscar vendicando la sconfitta dello scorso turno contro Olginate e mantenendo il prezioso +8 sul Valpala undicesimo, riportandosi ad una sola lunghezza dalla coppia formata da Orgiano e proprio Olginate, rispettivamente in ottava e nona posizione. Tre punti fondamentali in classifica dunque, ma anche una festa tra campo e panchina perché per la prima volta in stagione si è registrato l’organico al completo con il ritorno in campo di Paola Colombi, ferma da settembre.

Punti in palio pesanti per entrambe le contendenti alla vigilia. Da un lato il Brescia Volley, chiamato a ripartire dopo il ko di Olginate e a mettere altri punti tra sé e la zona retrocessione, dall’altro la Promoball, falcidiata da una serie di assenze che sta un po’ minanando le certezze bassaiole in questo girone di ritorno e la sfida non ha lesinato spettacolo. Coach Rossi si affida al sestetto ormai collaudato con la diagonale composta da Bonardi e Merzari, con Del Bono e Fontana ai lati, Uzunova e Tessari al centro con Gnutti libero, ma la sfida si dimostra fin da subito preparata bene ed è il Brescia Volley a mettere la freccia (8-3), approfittando di qualche errore di troppo commesso dalle biancorosse.

Coach Nibbio chiama il timeout, ma le padrone di casa continuano a spingere (10-6), anche se alla distanza torna a farsi sotto la Promoball, che agguanta la parità con un ace di Castellini. La gara resta in equilibrio per pochi scambi, ma rapidamente Bonardi si carica la squadra sulle spalle ed è il Brescia Volley ad allungare ancora fino al 20-15. Le ospiti provano a mettere in campo l’ennesima reazione della loro partita, ma stavolta non ce n’è e sono la biancoazzurre a blindare il set sul 25-20 finale. Formazioni confermate per entrambe nel secondo parziale, ma è ancora il Brescia Volley a mettere a terra il giusto break che regala il primo mini vantaggio (5-3). L’ingresso di Cecchetto mescola un po’ le carte in tavola e la Promoball pareggia ancora i conti sul 7-7, rimanendo in partita fino al 13-13.

Qui sono ancora le ragazze di Folzano a premere il pedale dell’acceleratore, infilando il break che costringe coach Nibbio all’ennesimo timeout (16-13). Ma al rientro in campo la musica non cambia. Il Brescia Volley forza a servizio e in attacco, costringendo la Promoball a sbagliare ancora, fissando il risultato sul definitivo 25-19. Non fa sconti nemmeno il terzo parziale, con le padrone di casa che volano rapidamente sull’11-7. Con lo scorrere dei minuti le sorti del match non cambiano, anzi è il Brescia Volley a gestire in maniera impeccabile il vantaggio (22-16 prima e 24-20 poi). In mezzo arriva il ritorno in campo di Paola Colombi e sarà proprio lei, dopo tre punti consecutivi della Promoball, che rischiano di riaprire la contesa (24-23), a mettere a terra in fast il definitivo 25-23, che fa esplodere di gioia il Vittorio Mero. Il tabellino del match:

BRESCIA VOLLEY-PROMOBALL SANITARS 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)

BRESCIA: Merzari, Bonardi 14, Del Bono 4, Fontana 9, Uzunova 6, Tessari 13, Gnutti (libero), Fraccaro 2, Silini, Curti (libero), Messora, Nicolai, Juncu, Colmbi 1. All. Rossi

PROMOBALL: Conti, Macobatti 4, Castellini 9, Basalari 2, Ferrari 5, Moriconi 9, Bertoletti (libero), Deganello 1, Bergamaschi, Cecchetto 7, Sandrini 2, Sala (libero), Bendotti, Gatti. All. Nibbio