A2. Prima vittoria in trasferta per la Millenium Brescia: 3-1 col brivido contro Pescara

Al Palazzetto dello sport Corrado Roma di Montesilvano, le ragazze della Millenium Brescia affrontano le padrone di casa della Sirdeco Volley Pescara, reduci da due sconfitte consecutive contro Futura Giovani e Soverato. Nella terza giornata di campionato del Girone A di Serie A2, le Leonesse cercano, invece, il primo successo stagionale fuori dal PalaGeorge. Al Palazzetto Corrado Roma, coach Alessandro Beltrami è costretto a lasciare in panchina Babatunde: riposo precauzionale per lei a causa di un lieve fastidio alla spalla. Al suo posto, in coppia con Torcolacci, c’è Brandi. In campo ci sono poi Scacchetti incrociata a Malik e Pamio a Fiorio, con Pericati libero. Coach Bosica risponde mettendo in regia Casarotti con Tosic opposta; in posto 4 ci sono Bassi e Becic e al centro Martinez Volshis e Stellati, con capitan Falcone libero.

La Valsabbina inizia forte: con capitan Pamio in battuta è subito 0-3. Sul 2-7, l’allenatore della Sirdeco Volley Pescara chiama tempo. Ma al rientro in campo, con i due attacchi vincenti di Fiorio, c’è l’allungo bresciano sul +7 (2-9). Il set è solo a conduzione bresciana e sul punteggio di 5-13 Bosica chiama ancora tempo. Le padrone di casa provano a cambiare ritmo: ai due punti recuperati, però, risponde l’ace di Pamio che fa +10 (7-17). La difesa delle maglia blu è davvero troppo fallosa: l’ace di Torcolacci e il lungolinea di Fiorio fanno 10-21. Sul finale, la Millenium perde la concentrazione: Pescara ne approfitta e raggiunge il 15-23. Malik in diagonale spreca il set point (15-24), ma Bulovic, entrata in corso d’opera su Pamio, con un attacco sulle mani del muro, regala a Brescia il primo set della partita. L’inizio della seconda frazione appare più conteso, anche se Brescia con Fiorio in battuta vola subito sul 2-6. Pescara, però, prova a rimanere incollata a Brescia, facendo soprattutto leva sulla sua opposta Tosic e la schiacciatrice Bassi. All’ace di Torcolacci, risponde Casarotti che, di forza a rete, conquista il punto del -2 (10-12).

Coach Beltrami, vedendo le sue troppo fallose in difesa, opta per il time out (13-14): strategia vincente che ridà la scossa alle Leonesse, che volano sul 13-17. Sul finale, la Millenium ritrova il giusto ritmo di gioco e l’ace di Pamio regala il set point alla Valsabbina (15-24). L’errore al servizio di Becic fa 16-25 per Brescia. Da segnalare l’esordio in Serie A2 della classe 2005 bresciana Matilde Tagliani. È un testa a testa molto equilibrato quello che va in scena nell’avvio del terzo set: all’attacco vincente di Becic risponde il pallonetto di Pamio (6-6). Beltrami usa il time out per bloccare un tentativo di allungo della Sirdeco (10-8): al rientro in campo, le sue ragazze gli danno ragione e risistemano i conti (10-10). Con l’ace di Malik, il Brescia torna in vantaggio (10-11), ma l’attacco vincente di Tosic e il doppio ace di Bassi spengono l’entusiasmo della Valsabbina (14-12). Il ritmo è davvero teso e nessuna delle due formazioni riesce ad allungare. Sul 18-20 per le ospiti, il coach di Pescara interrompe il gioco e, al rientro in campo, la palla torna nelle mani delle sue ragazze (19-20).

È una Millenium impaurita quella al rientro dal time out: l’errore in attacco di Malik regala il set point a Pescara, che chiude i conti due punti dopo sul 25-23. La Sirdeco rientra in campo con tutt’altro atteggiamento rispetto ai primi due set e sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria del terzo, nella quarta frazione di gioco, stacca subito le Leonesse: sul muro di Tosic (7-4), l’allenatore della Valsabbina ferma il gioco. La Millenium sembra riacquistare consapevolezza e con l’ace di Malik raggiunge il pareggio (8-8). Con Fiorio in battuta, Pescara soffre e Brescia passa in vantaggio (10-14). Le padrone di casa non sono intenzionate a mollare: il doppio muro vincente e l’ace delle ragazze di Bosica pareggiano i conti (15-15). Il block su Pamio sigla poi il sorpasso (16-15). Pamio porta Brescia sul 20-21, ma l’errore bresciano a muro fa 21-21. È sempre la capitana della Millenium a regalare il set point a Brescia, poi annullato dal muro di Bassi. Pescara rompe definitivamente i sogni di Brescia e fa 24-24. È Ratti ad assumersi la responsabilità dell’ultimo servizio del match: Brandi chiude definitamente i conti con un gioco d’astuzia a rete.

“Sono molto contenta – sono le parole di Margherita Brandi dopo il match –. Nei primi due set ci siamo imposte mettendo in campo ciò per cui ci stiamo allenando: un gioco molto veloce, che è difficile anche da realizzare. Nel terzo, Pescara ha accelerato e noi abbiamo commesso troppi errori. Nella quarta frazione, abbiamo tirato fuori il carattere: ci siamo riprese dopo la sconfitta e abbiamo accelerato negli ultimi punti riuscendo a chiudere con una vittoria. Portare a casa tre punti in trasferta non è assolutamente scontato”. Per quanto riguarda, invece, la sua prova personale (per la prima volta in campionato è partita nel sestetto titolare): “Sono molto felice per l’opportunità che mi è stata data e di quanto sono riuscita a esprimere. Ora si torna in palestra e si pensa alla prossima”. Il tabellino del match:

SIRDECO VOLLEY PESCARA-MILLENIUM BRESCIA 1-3 (16-25; 16-25; 25-23; 24-26)­

PESCARA: Casarotti 3, Bassi 22, Stellati 7, Tosic 20, Becic 4, Martinez Volskis 3, Falcone (L), Rumori, Formenti, Cherepova. Non entrate: De Fabritiis (L), Albano, Vanni, El Mahi. All. Bosica.

BRESCIA: Pamio 24, Torcolacci 8, Malik 19, Fiorio 14, Brandi 4, Scacchetti 1, Tagliani (L), Bulovic 1, Pericati (L), Ratti. Non entrate: Babatunde, Pinetti, Pinarello. All. Beltrami.