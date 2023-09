A2. La prima di campionato al PalaGeorge della Millenium Brescia sarà un Monday Night

A poco più di un mese dall’inizio della regular season, la Banca Valsabbina Millenium Brescia rende nota la variazione della seconda giornata di campionato. Dopo l’esordio di fuoco sul campo della Bartoccini Fortinfissi Perugia, retrocessa dalla Serie A1, le Leonesse esordiranno al PalaGeorge contro la matricola Nuvolì AltaFratte Padova. Tra le fila della formazione veneta, Millenium ritroverà la regista Elena Bortolot, parte della Savallese Millenium Brescia che nel 2018 ottenne la promozione nella massima serie. La gara avrà luogo il 16 ottobre alle 20:30. La prima occasione ufficiale per calcare il taraflex di Montichiari, ad anticipare l’esordio in campionato, sarà la Coppa Regione Lombardia – parte del Trofeo Mimmo Fusco – contro la formazione di Bergamo di Serie A1, venerdì 29 settembre. Il match tra le squadre delle due città Capitali della Cultura sarà trasmesso in diretta su RaiSport.