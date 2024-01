La Pool Salvezza della Millenium Brescia comincia con Olbia e due ex agguerrite

Manca una sola gara al termine della regular season (domenica 21 gennaio, alle 17, il PalaGeorge farà da cornice al match contro la Cda Volley Talmassons Fvg) e il destino delle Leonesse della Millenium Brescia è già scritto. La Lega Volley Femminile, infatti, ha ufficializzato i calendari della seconda fase. Per la squadra lombarda, matematicamente sesta nel Girone A di Serie A2, a 23 punti, sarà Pool Salvezza. Nella seconda fase, che coinvolgerà le squadre classificate dal 6° all’10° posto dei due gironi, verranno mantenuti i punti conquistati durante la regular season. Ogni club affronterà le formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno, per un totale di 10 giornate dall’ultimo weekend di gennaio al primo di aprile.

Le ultime cinque classificate della Pool Salvezza retrocederanno in Serie B1. La Millenium affronterà, quindi, le ultime cinque formazioni del Girone B. L’avventura bresciana partirà “in anticipo” al PalaGeorge: sabato 27 gennaio, infatti, le Leonesse affronteranno le atlete del Volley Hermaea Olbia (che ha raccolto 15 punti e ha raggiunto la nona posizione), delle ex Bianca Orlandi e Sophie Andrea Blasi e della bresciana Islam Gannar. Il sodalizio del presidente Catania volerà poi in Puglia in casa della Narconon Volley Melendugno di Valeria Caracuta (settima del Girone B, a 19 punti): la gara è in programma domenica 4 febbraio, alle 17. Domenica 11 febbraio si tornerà a Montichiari per un derby Brescia-Bergamo: al di là della rete, infatti, ci sarà la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino (fanalino di coda del Girone B, con 10 punti conquistati).

Ex dell’incontro la centrale Monica Mazzoleni, a Brescia due stagioni in A2 e A1. Il weekend successivo sarà all’insegna di un altro match lombardo: l’appuntamento è domenica 25 febbraio, alle ore 17, al Palazzetto Comunale “Al Bione”, casa dell’Orocash Picco Lecco (ottava classificata a 16 punti), della ex Anna Caneva e della bresciana Aneta Zojzi. Chiuderà il girone di andata della Pool Salvezza, domenica 3 marzo alle 17, la gara, ancora al PalaGeorge, con la Trasporti Bressan Offanengo, sesta classificata del Girone B con 20 punti. Proprio ad Offanengo, la Millenium aveva ottenuto il primo successo stagionale, vincendo il Trofeo Bressan. In maglia neroverde, la Valsabbina ritroverà Ulrike Bridi e Giorgia Sironi, oltre alla capitana Francesca Trevisan, Leonessa nel Summer Tour.

“La pool salvezza è un campionato dove ogni squadra lotta con il coltello tra i denti nella speranza di salvare una stagione non certo soddisfacente – sono le parole del Direttore Operativo di Volley Millenium, Alberto Roffia. Brescia parte in casa con Olbia che, in queste ultime gare, sembra essersi ritrovata per poi affrontare Melendugno che, nel girone di ritorno, sta facendo molto bene in casa. Ad oggi, il primo pensiero è quello di dimostrare quanto di buono non siamo riusciti ad esprimere nella prima fase, per salvare una stagione non brillante e iniziare a gettare le basi per un pronto riscatto nella prossima”.