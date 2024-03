Penultima fatica al PalaGeorge di Montichiari per la Millenium Brescia

Il PalaGeorge di Montichiari ritrova le Leonesse della Millenium Brescia e lo fa domenica 17 marzo, eccezionalmente alle ore 16, per il penultimo match casalingo della stagione: a Montichiari, infatti, arriverà la Narconon Volley Melendugno. Quello monteclarense, sarà un intreccio tra due storie completamente diverse: quella bresciana, già segnata dalla certezza della salvezza matematica, e quella pugliese, con un futuro ancora tutto da scrivere, visto che i 29 punti in classifica, che distanziano Olbia e Bologna di sole quattro lunghezze, non sono sufficienti per dirsi salvi.

Con quattro giornate di anticipo, nell’ultima gara fuori casa con Olbia, la Valsabbina ha raggiunto l’obiettivo tanto atteso: la salvezza matematica. Tuttavia, come confermato anche dalle ultime dichiarazioni da parte della dirigenza, l’attenzione e l’impegno sul campionato continueranno a rimanere alti, anche consentendo di dare minuti a chi, in campionato, tra infortuni e scelte tecniche, ne ha avuti pochi. Non solo, cruciale sarà il lavoro con Solforati, per continuare a costruire un gioco di qualità ed efficace.

La schiacciatrice Francesca Pinetti: “Veniamo da una bella vittoria a Olbia. A parte il calo nel terzo set, siamo riuscite ad esprimere un bel gioco e a superare le difficoltà, portando a casa tre punti fondamentali in una trasferta sicuramente non facile. Ora affrontiamo Melendugno con la sicurezza della salvezza matematica, che certamente ci dà maggiore tranquillità, ma che non deve farci prendere sottogamba le prossime partite. Vogliamo sempre vincere, per chiudere al meglio la stagione; la partita di andata con Melendugno era stata abbastanza tirata, abbiamo vinto combattendo in un campo difficile. È una squadra ostica, che questa volta incontriamo con il fattore campo a favore, nel nostro palazzetto e con il tifo del nostro pubblico, che come sempre ci darà un grande sostegno Stiamo preparando la partita per riproporre al meglio quanto abbiamo fatto all’andata, cercando di limitare il più possibile il gioco delle giocatrici di riferimento. Come si è visto nell’ultima gara, la chiave per vincere è giocare di squadra”.