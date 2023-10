Il PalaGeorge di Montichiari riabbraccia la Millenium Brescia: lunedì l’esordio casalingo con Padova

La seconda giornata del Girone A si chiude con un monday night che promette spettacolo. La Banca Valsabbina Millenium attende al PalaGeorge la Nuvolí AltaFratte Padova: entrambe le formazioni sono alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo essere uscite sconfitte al quinto set nelle gare inaugurali con Perugia e Messina. Fischio d'inizio lunedì 16 ottobre alle ore 20. Dopo la sconfitta al tie break contro Perugia, le Leonesse, ancora alle prese con il perfezionamento della condizione fisica e alla ricerca della miglior intesa di gioco, sono pronte a riscattarsi davanti al proprio pubblico.

La centrale Maria Adelaide Babatunde presenta il match: "Visto il risultato di domenica a Perugia, questa settimana ci siamo concentrate sul lavorare su noi stesse, per migliorare il nostro gioco e perfezionare i nostri punti deboli. Sono molto emozionata - come le mie compagne - in vista della seconda di campionato, che sarà il nostro esordio ufficiale al PalaGeorge e che ci porta molte sensazioni positive. Sono ancora le prime partite della stagione, per cui conosciamo ancora poco le squadre avversarie. In questo momento è fondamentale lavorare più su di noi trovando l'affinità. La priorità ora è migliorare sempre di più il nostro cambio palla in vista del lungo campionato che ci aspetta. Lunedì contro Padova scenderemo in campo puntando a fare del nostro meglio”.

Elena Bortolot, palleggiatrice della Nuvolí AltaFratte Padova, torna ad affrontare quella Brescia che l’ha vista indossare la propria maglia nella stagione 2017/2018, conclusasi con la vittoria del campionato: "La stagione 2017/2018 è sempre ben impressa nella mia mente, non solo per la vittoria finale, ma per il cammino che abbiamo fatto per arrivarci. Ho conosciuto delle persone fantastiche che porterò sempre nel mio cuore. La Valsabbina Millenium Brescia è sicuramente una bella squadra e lunedì sera ci aspetterà un match molto impegnativo. Il nostro obiettivo, non solo lunedì ma in tutto il proseguo del campionato, dovrà essere quello di migliorarci e crescere ancora, ogni volta rispetto alla gara precedente".