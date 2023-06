Nuovo colpo di mercato per la Millenium Brescia: da Busto Arsizio arriva Cristina Fiorio

La Millenium Brescia rende noto di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2023/24 con Cristiana Fiorio, schiacciatrice piemontese classe 1997, proveniente dalla Futura Giovani Busto Arsizio. Nata a Ciriè (TO) e cresciuta nelle giovanili della Lilliput Settimo Torinese, ha vestito le maglie di tutte le categorie dall’U13 alla B1 e si è laureata campionessa provinciale in Under 18. Durante la stagione 2013/2014 Fiorio approda ad Asti dove disputa i campionati di B1 e U18. Nella stagione successiva, la schiacciatrice piemontese sceglie il Volley Casale e diventa capitana per le formazioni di B1 e U18. Approda per la stagione 2015/16 al CUS Torino, dove rimane per 3 anni vestendo la maglia della B1 e raggiungendo, con la vittoria del campionato, anche la promozione in serie A2.

Nel 2019/20 Cristina accetta la chiamata da Martignacco – che milita nel campionato di serie A2 – e chiude anche la stagione successiva (2020/21) con 308 punti nelle 26 gare giocate. Nell’annata 2021/22 Fiorio si accasa alla Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, mentre nella stagione appena conclusa è avversaria delle Leonesse con la maglia della Futura Giovani Busto Arsizio, sempre nella serie cadetta, chiudendo con 21 presenze e 111 punti. “Sono molto contenta di far parte per la prossima stagione di questa società così ambiziosa – saluta Cristina – Mi sento carica e determinata e non vedo l’ora di cominciare, di conoscere le mie nuove compagne e tutto il mondo della Millenium! Nel frattempo buone vacanze a tutti e ci vediamo presto al palazzetto”. Cristina sarà presentata venerdì 16 giugno alle ore 18 in conferenza stampa online su Facebook e YouTube di Volley Millenium.