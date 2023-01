Montichiari, ancora un successo: PromoPharma ko 3-1

Tre punti d’oro per Montichiari che batte PromoPharma per 3-1, costringendola a tornare a casa a mani vuote nonostante la buona partita.

Montichiari vince il primo set 25-22, la spunta anche nel secondo parziale, un infinito 35-33 che premia la maggior lucidità sul finale dei locali, cede poi nel terzo 21-25 ma si rifà nel quarto set vincendo 25-22 ed evitando un tie-break che avrebbe certamente riservato numero insidie.

“I set sono stati tutti tiratissimi – spiega a fine match Stefano Mascetti, coach dei sammarinesi. - Il secondo lo abbiamo perso ai vantaggi nonostante in quel set avessimo perso per infortunio Kiva, una delle nostre bande più forti. Considerando che ci siamo presentati in campo senza il secondo palleggiatore Cicconi e senza Morelli, uno dei due liberi, direi che siamo stati bravi a giocarcela alla pari e c’è mancato davvero poco che portassimo a casa almeno un punto. Abbiamo avuto carattere. Lo spirito di squadra c’è e in questo periodo ce la stiamo giocando con tutti. Peccato, solo, non aver mosso la classifica. Adesso abbiamo due settimane di pausa prima dell’inizio del girone di ritorno. Speriamo di recuperare chi è infortunato e poi di continuare a esprimerci a questi livelli”.

Anche Montichiari approfitterà della sosta per ricaricare le energie ma nel frattempo approfitta i 24 punti conquistati in questa prima parte di campionato che vede i bresciani al 4° posto in classifica.

IL TABELLINO

Volley Montichari – PromoPharma 3-1

I parziali: 25-22, 35-33, 21-25, 25-22

Montichiari. Tosatto 11, Tonoli 22, Mor 12, N. Zamboni 14, Bonomi 2, Indiani 3, Tononi (L1)m Toajari, Zaniboni 3. M. Zamboni. N.E.: Lumini (L2). Ace 4. Battute errore 13. Muri punto 10. All. Alessandro Piroli.

PromoPharma. Rondelli 6, Caselli 11, Kiva 3, Paganelli 13, Bernardi 10, Benvenuti 17, Bacciocchi (L), Ricci 6, Conti, E. Lazzarini. N.E.: Carigi. Ace 4. Battute errore 18. Muri punto 11. All. Stefano Mascetti.

Arbitri Valerio Rusconi (1°) e Riccardo Faia (2°).