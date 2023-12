La Millenium Brescia vola in Calabria: l’obiettivo è rimanere ad alta quota

Lunga trasferta per la Millenium Brescia che, domenica 17 dicembre, alle 17, scenderà in campo al PalaScoppa di Soverato. L’imperativo è vincere per tenere a distanza Albese, sesta in classifica, e avvicinarsi a Talmassons a +4. “Devo essere contento per forza, altrimenti entriamo in un turbine dove in questa stagione non siamo mai soddisfatti” aveva commentato coach Beltrami dopo la vittoria, conquistata al tie break, contro Pescara (ultima classificata del Girone A). Per continuare ad esserlo, però, servirà una prestazione di spessore anche in casa del Volley Soverato. Fare incetta di punti non sarà certamente facile per la Valsabbina, vista la lunga trasferta che la attende e data una location ostica quale il PalaScoppa. Fischio di inizio, domenica 17 dicembre, alle ore 17.

La Valsabbina si presenta alla sfida di Soverato con la voglia di riscattare la prestazione opaca vista con Pescara, dove le Leonesse hanno alternato momenti di concretezza – come il quarto set – ad attimi di totale blackout, regalando alle abruzzesi il primo punto in classifica della stagione. Sempre più stringente per la squadra di coach Beltrami la necessità di portare a casa punti, fondamentali per non perdere il treno della Pool Promozione.

È la regista Chiara Scacchetti a caricare le sue in vista della complicata trasferta in terra calabra. “Siamo consapevoli che andremo ad affrontare una squadra competitiva in un campo difficile, dove anche squadre molto attrezzate hanno fatto fatica – sono le sue parole nel pre gara -. Per questo ci servirà tutta la nostra lucidità e forza mentale per essere ciniche nei momenti decisivi del set e portare a casa più punti possibili. Abbiamo voglia di divertirci e di giocare bene, quindi ce la metteremo tutta!”.

Volley Soverato è reduce dalla sconfitta in casa con Albese, prima candidata ad insidiare il quinto posto bresciano, e dal 3-1 con Talmassons. Consapevole del fattore campo e dalla lunga trasferta delle atlete bresciane, la formazione di coach Guidetti proverà a mettere in difficoltà Pamio e compagne per raggiungere Bologna, a +1 in classifica (11 punti, 10 quelli delle calabresi), che questo weekend dovrà affrontare la neocapolista Busto Arsizio. Per questo incontro non vi sono ex. I precedenti sono 8 e sorridono alle calabresi (2 successi Valsabbina Millenium Brescia, 6 successi Volley Soverato). Le bresciane hanno vinto nel match di andata al PalaGeorge con il risultato di 3-0.