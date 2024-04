Millenium Brescia, giovani Leonesse crescono: le Under 18 inaugurano il Regionale con una vittoria

Dopo la pausa pasquale, ritornano le competizioni e gli impegni del settore giovanile della Millenium Brescia.

Serie C

Il Polivalente Raffaello, sabato 6 aprile, alle 18, farà da cornice alla sfida tra Millenium e Nuova Bstz – Omsi Pol. Vobarno.

Serie D

Anche le ragazze di coach Cavallo saranno impegnate nel palazzetto di casa, sabato 6 aprile: alle ore 21, infatti, è in programma il match con la Faprosid Cologne.

Under 18 – Eccellenza

Raggiunto il secondo posto territoriale, le atlete di coach Leali hanno intrapreso il percorso Regionale: nella serata di mercoledì 3 aprile, è arrivata un’importantissima vittoria con Diavoli Rosa (risultato finale 3-1) che qualifica le bresciane agli ottavi di finale.

Under 18 Young

Le Under 18 Young di Volley Millenium Brescia sono chiamate da un impegno fuori casa: sabato 6 aprile, alle 16.30, nella palestra delle scuole medie di Castenedolo, infatti, sfideranno le padrone di casa dell’Asd New Volley Botticino.

Under 14

Si conclude con una sconfitta la gara tra Volley Bienno e Millenium, disputata in Valle Camonica, giovedì 4 aprile, alle ore 20. Sul tabellino finale, il risultato è di 3-0 per le camune.

Under 12

Domenica 7 aprile, a partire dalle ore 15, il campionato Under 12 6×6 toccherà la Palestra Molinari di via Goldoni: le Giovani Leonesse saranno impegnate nel match delle ore 16 con Real Volley Tigri e in quello delle ore 17 con la Tonoli Nyfil Maschile.