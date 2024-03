Millenium Brescia, l’Under 18 conquista le Finali di categoria: il titolo in palio a Nuvolera

E finale sia! Le Under 18 di Volley Millenium centrano l’obiettivo stagionale e si candidano per le Finali Under 18, in programma a Nuvolera domenica 17 marzo. Nella contesa andata in scena nella serata di domenica 10 marzo contro Volley Academy Bm Carrozzerie, durata cinque set, sono state quindi le Giovani Leonesse ad avere la meglio.

“Devo davvero fare i complimenti alle ragazze – sono state le parole di coach Alberto Leali dopo la vittoria. Non era facile dopo la gara di andata presentarsi in trasferta e migliorare quelle piccole cose su cui avevamo lavorato per fare meglio. Siamo riusciti a mettere in campo un primo set con poche sbavature e, nonostante i 5 punti di svantaggio, abbiamo recuperato grazie anche alla qualità del nostro servizio. Anche stavolta, come del resto dopo la gara di andata, commentiamo una gara nella quale si fatica a trovare un MVP e questo la dice lunga sulla qualità messa in campo da tutto il gruppo. Siamo esattamente dove ci eravamo prefissate di arrivare a settembre: ora ci aspetta una settimana di lavoro per preparare al meglio la finale”.