La Millenium Brescia torna al PalaGeorge di Montichiari: contro Pescara è vietato sbagliare

Sarà il tempio del volley monteclarense, domenica 10 dicembre, a fare da cornice alla gara che dovrà dare morale e fiducia alle ragazze di Beltrami. Dopo le brucianti sconfitte con Messina, Talmassons e Perugia, la Banca Valsabbina Millenium Brescia ha ritrovato la vittoria con Padova. Un risultato che dovrà essere obbligatoriamente ripetuto anche questo weekend: fare punti e difendere il quinto posto è essenziale per le sorti della stagione.

Nonostante la Sirdeco Volley Pescara occupi la zona più buia della classifica, non è un’avversaria da sottovalutare: dei tre set conquistati in tutto il campionato, uno l’ha strappato proprio a Brescia. Fischio d’inizio alle ore 17. Con la volontà di difendere la quinta posizione, ultima chiamata per il treno che porta dritto alla Pool Promozione, le Leonesse si preparano al match casalingo facendo tesoro delle sensazioni positive scaturite dal 3-0 con Padova. Un punto di partenza – se lo è augurato anche la capitana Pamio nel post partita – per la definitiva ripresa, alla ricerca di una continuità di ritmo e di risultati finora mancata.

È la schiacciatrice Francesca Pinetti, ancora alle prese con il recupero dell’infortunio muscolare subito nella pre season e della sua ricaduta di inizio stagione, a presentare la gara di domenica al PalaGeorge. “Arriviamo alla partita sicuramente con un tassello in più del nostro percorso di crescita, dopo la vittoria con Padova della settimana scorsa – dichiara -. Durante la gara, si è visto il gioco di squadra, abbiamo superato le difficoltà aiutandoci anche dalla panchina. Non sempre, quest’anno, siamo riuscite a rimanere unite nei momenti difficili. Pescara non è una squadra da sottovalutare: all’andata hanno saputo approfittare del nostro calo per provare a ribaltare la situazione, ma poi siamo state capaci di portare i tre punti a casa. Abbiamo il vantaggio di giocare al PalaGeorge, con la carica del pubblico che ogni volta ci sostiene. Dovremo essere compatte e aiutarci ad andare nella stessa direzione”.

Fanalino di coda del Girone A di A2 con 0 punti, la Sirdeco Volley Pescara è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Proprio con la Millenium, la formazione di Bosica aveva trovato il successo in uno dei tre set vinti da inizio del campionato (gli altri due con Bologna e Padova, le cui partite sono finite con la vittoria delle avversarie per 3-1).