Millenium Brescia: spunti positivi dall’amichevole contro Casalmaggiore

Ieri al PalaGeorge di Montichiari, le Leonesse bresciane hanno avuto modo di confrontarsi con una formazione della massima serie, la Trasporti Pesanti Casalmaggiore della ex Josephine Obossa. Un banco di prova utile anche a dare minutaggio ad atlete ancora poco impegnate nel corso della stagione. Infatti sono state schierate sul parquet del PalaGeorge tutte le giocatrici del roster Millenium.È il caso di Francesca Pinetti, schiacciatrice schierata nel quarto set e in netta ripresa dopo i problemi addominali che l'hanno tenuta ferma fin dalla preparazione. Buona prova anche del libero bresciano Matilde Tagliani, vista sia in fase di difesa nei primi set, in alternanza a Pericati, sia nel quarto parziale.

Top scorer per le casalasche l'opposta Smarzek (12), seguita dalla giovanissima centrale Manfredini (10) e da Edwards (9). Per Brescia tre attaccanti in doppia cifra: Pamio, Fiorio e Malik (10). Nonostante il punteggio nettamente a favore delle ospiti, le bresciane hanno saputo tenere testa alla squadra di Pintus, in particolare nel terzo parziale. A spiccare, la prestazione a muro, grazie ai 9 block di squadra (a fronte dei 6 di Casalmaggiore).

Francesca Pinetti, schiacciatrice della Valsabbina Millenium Brescia: “Sono molto contenta di aver recuperato; dopo cinque mesi difficili, con una serie di infortuni che non mi hanno mai permesso di riprendermi del tutto, ho avuto la possibilità di entrare in campo e mettermi alla prova nel gioco. Già da un po' ho ricominciato ad allenarmi, con le dovute attenzioni e stop precauzionali, e stasera fisicamente tutto è andato bene”.

Ha poi aggiunto: “L'amichevole è stata utile in vista delle prossime gare di campionato. Affrontare una squadra di categoria superiore, senza studiarla tecnicamente, ci ha permesso di metterci alla prova. Siamo state brave nella gestione del gioco e abbiamo avuto un banco di prova importante per arrivare pronte al fine settimana. Domenica sfidiamo Bologna, all'andata abbiamo giocato bene e dovremo confermare la grinta e la capacità di gioco messe in campo nel corso della prima sfida”. Questo il tabellino dell’amichevole:

MILLENIUM BRESCIA-VBC CASALMAGGIORE 0-4 (16-25, 17-25, 23-25, 16-25)

BRESCIA: Fiorio 10; Pinarello 0; Tagliani (L); Scacchetti 1; Torcolacci 9; Pamio 10; Bulovic 2; Pericati (L); Brandi 1; Malik 10; Babatunde 1; Pinetti 3; Ratti 3. All. Beltrami.

CASALMAGGIORE: Perinelli 7; Avenia 3; Colombo 5; Lohuis 9, Manfredini 10; De Bortoli (L); Edwards 9; Faraone (L); Obossa 6; Smarzek 12; Cagnin 1; Lee 10. All. Pintus