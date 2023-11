Millenium Brescia, domani al PalaGeorge arriva Bologna: l’imperativo è invertire la rotta

Nella fase più complicata da inizio stagione, dopo la dolorosa trasferta a Busto Arsizio e la sconfitta della scorsa settimana contro Messina (risultati che hanno fatto scivolare la Valsabbina al quinto posto in classifica), le ragazze di coach Alessandro Beltrami sono chiamate ora ad affrontare la Vtb Fcredil Bologna. E lo faranno davanti ai propri tifosi, al PalaGeorge di Montichiari, nel quarto match casalingo (su cinque) del mese di novembre. Per l’ottava giornata di regular season, infatti, l’avversario non è sicuramente da sottovalutare: dopo un inizio complicato contro le big del Girone A di A2, le bolognesi hanno trovato il primo successo contro Padova e, dopo la sconfitta al tie break contro Como, hanno chiuso vittoriose anche l’ultimo match contro Pescara.

Un percorso in crescita che, sicuramente, potrà mettere a dura prova il gioco della Millenium. La gara, del riscatto per Brescia e della conferma per Bologna, inizierà alle 17. Per scacciare le ombre delle ultime settimane, soprattutto dopo la brutta sconfitta con Messina, coach Alessandro Beltrami, in settimana, ha provato a ridare la scossa alle sue giocatrici: alla confusione e alle incertezze delle ultime due gare, infatti, ha provato a rispondere con tanto lavoro, tecnico e mentale, per ritrovare anzitutto la concentrazione.

Lo conferma l’opposta Sonia Ratti che, proprio contro Busto e Messina, è stata chiamata a scendere in campo da protagonista, visto l’infortunio della compagna Malik. “Arriviamo da un periodo abbastanza tosto e complicato, soprattutto mentalmente. Domenica, al PalaGeorge, ci sarà Bologna, un avversario molto ostico che ha dato del filo da torcere a molte squadre e, sicuramente, cercherà di fare lo stesso con noi. Sarà importante non perdere la nostra identità e portare in campo il miglior gioco. In questa settimana di allenamenti, stiamo lavorando sodo e migliorando tutti quegli aspetti che, ogni tanto, vengono a mancare. Siamo cariche per la nuova sfida!”.

Rimane invariata la classifica delle top scorer in maglia giallonera: sul gradino più alto del podio c’è ancora capitan Pamio con 97 punti realizzati, inseguita da Torcolacci (74) e Malik (59). L’opposta numero 15, nonostante l’infortunio che l’ha tenuta fuori dal campo per due settimane, è ancora nella classifica generale delle migliori realizzatrici dai 9 metri: 11 gli ace messi a segno, dopo i 14 di Bellia (Montecchio, che gioca nell’altro girone) e i 12 di Kosareva Dayana (Perugia). Bologna risponde e sorpassa la top scorer della Valsabbina con capitan Fiore (108 punti conquistati): dietro di lei, ci sono poi Tresoldi (67) e Bovolo (58).