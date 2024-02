Millenium Brescia: un viaggio di oltre 1.000 km per la prima trasferta della Pool Salvezza

Prosegue la contesa per ottenere i cinque pass per la Salvezza e passa per la Millenium Brescia, questa volta, dalla Puglia. Pamio e compagne sono attese questa volta alla Palestra Polivalente San Giuseppe da Copertino (Lecce) per la sfida contro la terza forza della Pool Salvezza, la Narconon Volley Melendugno (a 20 punti). Fischio d’inizio domenica 4 febbraio, ore 16. La seconda fase si è aperta nel migliore dei modi, con la vittoria per 3-1 contro Olbia, e l’obiettivo è ripetersi per assicurare il più presto possibile la partecipazione alla Serie A2 anche nel prossimo anno.

Le Leonesse, infatti, si affacciano alla trasferta pugliese con nuove consapevolezze, ricaricate dalle due vittorie consecutive messe a segno al PalaGeorge (tra la conclusione della regular season con Talmassons e l’avvio di Pool Salvezza con Olbia). L’ultima vittoria in esterna della Millenium risale al 3 dicembre (3-0 con Padova).

Alla vigilia della partenza per Melendugno, è coach Solforati a presentare l’incontro: “Sicuramente ci aspetta una partita complicata, Melendugno è una squadra che ha fatto la maggior parte dei punti in classifica durante il girone di ritorno. Questo significa che sono in un buon momento. È una squadra che ha fatto tanti tie-break, si giocano le partite fino alla fine, e soprattutto in casa sono riuscite a conquistare punti. Hanno una palleggiatrice molto esperta e di categoria, che fa girare bene la squadra. Sanno essere una formazione ostica, difficile da affrontare, con un gioco molto particolare. Non sarà sicuramente una passeggiata, ci vorrà tantissima determinazione e voglia di lottare. Penso che sarà una partita un po’ “sporca”, affronteremo giocatrici molto abili, esperte e che sprecano poco, che mettono in difficoltà con pallette e mani-out. Dovremo essere molto ordinati e lucidi per gestire gli scambi lunghi e soprattutto spingere al servizio per evitare che la loro regista possa lavorare con la palla in mano”.

Le due formazioni si incontrano per la prima volta. L’unica ex della gara è Valeria Caracuta, regista delle pugliesi, che ha vestito la maglia bresciana nella stagione 2019/2020 in Serie A1.