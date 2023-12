Millenium Brescia, l’accesso alla Pool Promozione passa da Casnate e dal derby con Albese

Quattro punti. Quelli che separano la Banca Valsabbina Millenium Brescia, attualmente quinta nel Girone A della Serie A2 con 22 punti, dalla Tecnoteam Albese Volley Como, sua diretta inseguitrice a 18 punti. Sotto l’albero di Natale del Palafrancescucci di Casnate, sono impacchettati due diversi scenari: l’allungo bresciano o l’avvicinamento di Albese. La vittoria delle Leonesse, infatti, consentirebbe alle ragazze di Beltrami di blindare il quinto posto, concretizzando un passo in più verso l’accesso al Pool Promozione; quella delle comasche, darebbe a Como l’occasione della rimonta e del possibile sorpasso, strappando l’ultimo biglietto disponibile per salire sul treno delle grandi. Il big match dell’ “in or out” è in programma sabato 23 dicembre, alle 17, al Palafrancescucci di Casnate.

Seconda trasferta consecutiva per la Valsabbina che, lo scorso weekend, ha conquistato un punto in casa del Volley Soverato (era finita al tie break, questa volta vincente, anche la gara casalinga precedente contro Pescara). Con i suoi 22 punti, la Millenium è chiamata ora allo sforzo più importante del girone: il successo contro Como concretizzerebbe, quasi definitivamente, l’accesso alla Pool Promozione, primo vero obiettivo stagionale. La trasferta a Como, non sarà certo facile: le ragazze di Beltrami dovranno ritrovare la concentrazione e rimettere in campo grinta e carattere.

Sono le parole di Alice Torcolacci a descrivere il clima del prepartita: “La partita contro Albese è fondamentale. In palio ci sono tre punti che ci servono tantissimo per la classifica. Con questo scontro diretto, abbiamo l’occasione di staccarci ulteriormente da Albese; in caso contrario, le comasche si avvicinerebbero ancora di più. È un incontro dove dobbiamo fare di tutto per portare a casa il massimo. Ovviamente, però, siamo in casa loro, sono molto motivate, quindi non sarà una gara facile. Sicuramente veniamo da una sconfitta – con Soverato – che ha pesato. Però, come dopo ogni gara sofferta, torniamo in palestra e proviamo a migliorare le cose che non hanno funzionato al meglio. Questa settimana è stata all’insegna del lavoro, quindi arriviamo a sabato pronte per la partita”. Albese e Valsabbina si sono incontrate già tre volte nella loro storia: 2 i successi bresciani, tra cui quello del girone di andata (al PalaGeorge, il tie break aveva sorriso alle ragazze di coach Beltrami). Non ci sono ex in campo.