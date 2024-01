Volley femminile A2. Matteo Solforati è il nuovo allenatore della Millenium Brescia

La Millenium Brescia ha comunicato il nuovo allenatore per il post-Beltrami. Si tratta di Matteo Solforati che rimarrà fino al termine della stagione. “L’ingaggio di Solforati rappresenta per noi un punto di ripartenza importante” sono le parole del Direttore Generale Emanuele Catania. “Sono convinto che la sua esperienza e il suo metodo riusciranno ad aiutarci in questo momento complesso, dal quale dobbiamo uscire ritrovando serenità, ordine e concretezza. Ci siamo trovati diverse volte da avversari negli ultimi anni, e dopo la parentesi difficile a Bergamo di questo inizio di stagione, ho trovato in lui la voglia di ripartire per un progetto che speriamo possa essere lungo e ricco di soddisfazioni”.

Marchigiano, classe 1981, Solforati prende le redini della Valsabbina dopo aver iniziato la stagione a Bergamo, in Serie A1. La carriera di “Bibo” Solforati inizia nel 2006 alla Scavolini Pesaro in Serie A1, dove il tecnico marchigiano è scoutman, prima, e poi assistente allenatore. Dopo una stagione da vice a Piacenza, sempre in A1, nel 2012 inizia la carriera da primo allenatore a Rimini (B1), dove conquista il passaggio in Serie A2. A San Giovanni in Marignano, tra il 2014 e il 2016 ottiene la doppia promozione dalla B2 alla A2, prima di passare a Orvieto, dove conquista la A2 e, durante la terza stagione, arriva a un passo dalla massima serie. Due stagioni in Serie B1, a Castelbellino e poi a Volta Mantovana, e poi dal 2021 al 2023 guida Mondovì nella serie cadetta. È proprio la squadra di Solforati ad arrestare il percorso della Valsabbina in semifinale playoff nella stagione 2021/22.

“Dopo diversi anni di battaglie da avversario sono veramente molto contento di essere entrato a far parte di questa società che ho sempre apprezzato e stimato” ha commentato Matteo Solforati, che ha firmato un contratto fino a fine stagione, con opzione di rinnovo per il prossimo anno – “Ringrazio il Presidente, Emanuele (Catania, ndr) e Alberto (Roffia, ndr) per avermi dato la fiducia e la possibilità di intraprendere questa nuova avventura insieme. Sono convinto che si possa fare un bel percorso e la speranza è quella di aprire un bel ciclo con questa maglia. Grazie agli sforzi della società e al lavoro che ha portato avanti Ale (Beltrami) in questi anni la struttura e lo staff sono di primissimo livello per la categoria e quindi non vedo l’ora di conoscere tutto il gruppo squadra e cominciare gli allenamenti”.