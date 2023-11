Manerbio si coccola il suo talento Maria Teresa Bassi: il record di punti in A2 è vicinissimo

La città di Manerbio deve il suo nome a Minerva, la dea della saggezza, la stessa dote che sembra possedere in buone quantità una pallavolista nata proprio nel comune bresciano. Maria Teresa Bassi si sta rivelando una delle migliori giocatrici della Serie A2 di volley femminile, una categoria che conosce da qualche anno. In questa stagione, però, potrebbe arrivare il definitivo salto di qualità della schiacciatrice manerbiese. Ingaggiata pochi mesi fa dalla Sirdeco Pescara, è una delle poche note liete della tribolata stagione delle abruzzesi. La squadra è infatti ultima in classifica senza alcun punto all’attivo e con soli tre set conquistati in dieci giornate di campionato.

Si sapeva fin dall’inizio come questa stagione fosse complicata per le pescaresi, ripescate in A2 all’ultimo minuto, però stanno comunque emergendo delle buone individualità. Una di queste è proprio Maria Teresa Bassi, seconda top scorer della Sirdeco con 131 punti (meglio di lei ha fatto soltanto Milica Tosic con 5 prodezze in più). A 21 anni, dunque, sta prendendo per mano le compagne nella speranza di cancellare lo zero in classifica e accumulando esperienza. Il record di punti in questa categoria per la giocatrice lombarda è infatti vicinissimo.

Lo scorso anno ha fatto registrare il maggior numero di punti realizzati in una stagione (169 in 28 presenze con la Picco Lecco), quindi basta poco per capire come ne servano appena 39 nel resto del campionato per riscrivere il primato. Con la media attuale (oltre 13 punti a partita) ce la può fare benissimo, tanto è vero che è già riuscita a entrare nella top-20 delle migliori realizzatrici di A2 e non sembra intenzionata a fermarsi. La crescita della manerbiese è evidente agli occhi di tutti: dopo l’apprendistato in A1 con il Club Italia nell’annata 2018-2019, è rimasta due stagioni con le Azzurrine in A2, migliorando il proprio bottino personale prima di trasferirsi alla Futura Giovani Busto Arsizio.

Dell’esperienza a Lecco si è già detto, mentre a Pescara questa schiacciatrice può definitivamente esplodere. L’inizio della sua carriera è stato invece tutto Made in Brescia, con i primi rudimenti appresi con la Promoball Volley. Come ha più volte avuto modo di raccontare, per lei la pallavolo non è un semplice sport: “L’ho scoperta a 13 anni come un gioco, ma nel tempo è diventata una vera e propria passione“. Con questo spirito potrà continuare ad andare lontano.