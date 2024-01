Il muro insormontabile di Islam Gannar: ottima stagione per la centrale di Desenzano del Garda

Il nome "tradisce" le sue origini tunisine, ma è bresciana DOC, per la precisione di Desenzano del Garda. Islam Gannar è una delle giocatrici di volley più interessanti che si sta mettendo in mostra in Serie A2: al suo secondo anno in Sardegna - è uno dei punti di forza dell’Hermaea Olbia - sta facendo registrare numeri degni di nota che potrebbero portarla a riscrivere un record personale dopo l’altro. La centrale classe 2004 (compirà 20 anni il prossimo 3 luglio) ha totalizzato finora 18 presenze in campionato, mettendo a segno 187 punti.

Ne basteranno altri sei nella Pool Salvezza che la sua squadra dovrà affrontare a partire dal prossimo weekend e supererà i 192 della scorsa stagione, un bottino che si riferisce però a un numero maggiore di match (28 nello specifico). Al quarto anno di A2, poi, è diventata una vera e propria specialista per quel che concerne i muri. I monster block di Islam sono stati finora 51, un totale impressionante che le sta valendo il sesto posto provvisorio nella classifica speciale della categoria (la prima piazza dista 16 lunghezze). In tutto il campionato 2022-2023 ne realizzò uno in meno, segno che sta diventando sempre più invalicabile.

D’altronde non si sta parlando di una semplice pallavolista, ma di uno dei talenti sfornati dal Club Italia. Per due anni la giocatrice desenzanese ha fatto parte del sodalizio federale, accumulando esperienza e attirando l’attenzione di Olbia che ora non può più farne a meno. Il suo curriculum sportivo, poi, parla di un’ascesa continua. Ha fatto parte delle giovanili della Promoball, società con sede a Maclodio, poi si è ritagliata ottime soddisfazioni con la Nazionale Italiana Under 18 nel 2021 conquistando la medaglia d’argento ai Mondiali. Insomma una centrale con la C maiuscola che ora è pronta per spiccare definitivamente il volo.