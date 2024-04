Giovanissima e bresciana DOC: Matilde Tagliani conclude la sua prima stagione in Serie A

Forte guerriera: è questo uno dei vari significati che si dà al nome “Matilde”, forse non a caso c’è una giovane promessa della pallavolo che si chiama in questo modo e che rispecchia in pieno le due parole. Matilde Tagliani, libero bresciano classe 2005, ha appena concluso la sua prima stagione in Serie A2, un’annata importante nella squadra della sua città, la Millenium Brescia. A neanche 19 anni compiuti (raggiungerà questo traguardo anagrafico il prossimo 13 giugno) ha collezionato 6 presenze da Leonessa, dimostrandosi molto più di un semplice “rincalzo”.

Il libero titolare della formazione giallonera, Ylenia Pericati, ha potuto contare su una sostituta decisamente all’altezza, capace di disimpegnarsi in campo anche come valore aggiunto per la difesa. Proprio in occasione dell’ultima partita stagionale della Millenium, il derby perso contro Lecco al PalaGeorge, ha avuto l’occasione di disputare un match dall'inizio. Non ha affatto sfigurato, anzi ha regalato alle compagne persino un punto, un dettaglio che ha reso la giornata ancora più speciale.

A fine gara è stata intervistata dai canali ufficiali del club, dimostrando molta più maturità di quanto non potrebbero suggerire i suoi 18 anni: “Inizialmente ero un po’ spaventata perché la prima volta giocavo dall’inizio. Si può fare sempre meglio, penso di aver difeso abbastanza bene, ma era comunque la prima partita da titolare e bisogna sempre migliorare”. Alla domanda, poi, in merito alla sua permanenza a Brescia anche nel corso della prossima stagione, si è limitata a pronunciare un semplice “Speriamo”.

La sua carriera è comunque giunta a punto di svolta con questa esperienza nella pallavolo che conta. Cresciuta a Bedizzole, dove ha iniziato a giocare all’età di 6 anni, in questo vivaio ha disputato tutti i campionati giovanili, conquistando diversi titoli provinciali e nel 2019 raggiungendo il terzo posto alle finali nazionali Under 14. Nel 2019 ha vestito la maglia della selezione territoriale bresciana, con cui ha conquistato il bronzo al Trofeo dei Territori, mentre nell’anno successivo – interrotto dalla pandemia – è stata convocata nella selezione regionale della Lombardia.