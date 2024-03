A Flero è sempre festa grazie alla Promoball: le ragazze dell’Under 16 sono campionesse territoriali

Nel corso della giornata di domenica scorsa, il Polivalente Raffaello ha fatto da cornice alle Finali Territoriali categoria Under 16 di volley femminile. Dopo la sfida per il terzo/quarto posto (conclusa con il successo del Bedizzole Volley ai danni di Volley Bienno), è andata in scena la finalissima che ha visto sfidarsi la Promoball e la Millenium Brescia (insieme al Volley Academy). A trionfare sono state proprio le ragazze che rappresentavano la società di Flero, un traguardo di assoluto prestigio.

La gara, molto combattuta (basti pensare che il primo set è terminato 25-23 e il secondo 26-24), è finita in tre set. Le neo-campionesse territoriali potranno dunque festeggiare una Pasqua speciale, con la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo fondamentale e di buon auspicio per la loro futura carriera. Tra l’altro, per la Promoball la stagione 2023-2024 è davvero speciale.

Ne è una chiara testimonianza l’incredibile campionato di cui si sta rendendo protagonista la prima squadra che milita nella Serie B2. Il girone D di cui fa parte è una questione a tre: in testa ci sono proprio le bresciane con 45 punti all’attivo, gli stessi dell’Argentario, mentre Cartiera dell’Adda insegue a una sola lunghezza. Il sogno ovviamente è quello di conquistare la B1. Dopo la sosta pasquale, la Promoball dovrà vedersela proprio contro le trentine a Maclodio, un big match tutto da vivere e da affrontare con le pile ben cariche dopo questa meritata pausa.