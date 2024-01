Il destino della Millenium Brescia si deciderà domani in trasferta a Bologna

Buttare il cuore oltre l’ostacolo, a Messina, non è bastato. La sconfitta al tie-break non ha però abbattuto il morale di coach Beltrami che, ovviamente rammaricato, ha voluto sottolineare l’atteggiamento positivo della Millenium Brescia. Un’aggressività e una mentalità che saranno necessarie anche nella sfida domenicale al PalaMarani contro le padrone di casa della Vtb Fcredil Bologna. Anche se le ragazze di coach Zappaterra sono già certe del posizionamento in Pool Salvezza, la sfida non sarà sicuramente facile, anche perché inevitabilmente condizionata dal risultato di Albese che, in contemporanea, affronterà la trasferta a Padova con il desiderio di blindare definitivamente l’accesso alla Pool Promozione.

Appuntamento, allora, con il campo: fischio d’inizio domenica 14 gennaio, alle 17. Seppur le Leonesse abbiano tentato di uscire con cuore e carattere dal momento più buio della loro stagione, viste le sconfitte nell’ultimo periodo, a Messina il risultato non ha premiato gli sforzi gialloneri. La sfida con Bologna, a questo punto, non potrà essere sbagliata. L’imperativo, infatti, è fare punteggio pieno e scongiurare una vittoria comasca, così da rimandare all’ultima giornata di regular season il verdetto legato all’accesso alla Pool Promozione.

Ad incaricarsi di descrivere il clima pre gara è Francesca Pinetti, a margine dell’amichevole con Casalmaggiore che si è tenuta giovedì a Montichiari: “Domenica sfidiamo Bologna fuori casa; come tutte le partite, non dovremo sottovalutare le nostre avversarie, che in questo campionato si sono dimostrate temibili. Con loro al PalaGeorge abbiamo giocato molto bene e dovremo confermare la grinta e la capacità di gestire il gioco che abbiamo messo in campo nel corso all’andata”.

Il PalaMarani di Budrio (Bologna), domenica 14 gennaio, farà da cornice all’ultimo match casalingo della regular season bolognese: dopo la sfida con Brescia, infatti, le ragazze di coach Zappaterra voleranno in Calabria per la gara con Volley Soverato. Bologna, negli ultimi due incontri della prima fase del campionato, incontrerà le squadre che la precedono e la seguono: settima a 16 punti, Bologna è a -7 proprio dalle Leonesse di Beltrami; le calabresi, invece, inseguono invece con 12 punti. L’unico incontro tra le due formazioni è andato in scena il 19 novembre al PalaGeorge di Montichiari, nel match del girone di andata di regular season: in quell’occasione, le Leonesse erano riuscite a superare le bolognesi per 3-0. Non ci sono ex in campo.