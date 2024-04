Un derby conquistato e altre vittorie pesanti: vola il settore giovanile della Millenium Brescia

Le ultime partite disputate dal settore giovanile della Millenium Brescia hanno assicurato più di un sorriso nell’ambiente. Ecco nel dettaglio come sono andate le Leonesse nei rispettivi campionati.

Serie C – Girone A

Torna il sereno in Serie C! Le Giovani Leonesse, sabato 13 aprile, alle ore 20.30, nella palestra comunale di Vescovato, hanno ritrovato il successo: con l’Asd La Rocca 2000 è finita 3-0 per la Millenium. “Fa piacere tornare a fare tre punti dopo due mesi – commenta coach Leali -. Credo che, in questo periodo difficile, tanto abbia pesato l’essere totalmente concentrati sulle Fasi Finali del campionato. Non è un caso se oggi siamo tornati a giocare in modo fluido. Tornando alla partita, la differenza, questa sera, l’ha fatta l’efficienza del nostro contrattacco rispetto al loro. Abbiamo lavorato bene a muro-difesa e siamo state più concrete per tutta la partita. Esclusa qualche piccola disattenzione nel terzo set, senza grossi affanni, siamo riusciti a fare il risultato. Pensiamo quindi alla prossima e avanti così”

Serie D – Girone C

Nella trasferta in programma sabato 13 aprile, alle 19.30, nella palestra Navezze di Gussago, è Pharmagarda Collebeato a trovare la vittoria. Il tabellino finale, infatti, segna 3-0 per le padrone di casa.

Under 16 – Eccellenza

Il percorso nella Fase Regionale, per le Under 16 di Volley Millenium, è iniziato nel migliore dei modi: nella serata di venerdì sera, infatti, al Polivalente Raffaello, le ragazze di coach Cavallo hanno superato la Stella Azzurra Milano con un risultato di 3-1.

Under 18 Young

Nel pomeriggio di domenica 14 aprile, a San Polo, la Millenium non è riuscita ad imporsi: a vincere il match è stata la Polisportiva Calvagese. Le ospiti, infatti, hanno superato le Giovani Leonesse con uno score di 3 set a 0.

Under 13

Il derby cittadino è nostro! Le Under 13, domenica 14, alle 10, al Polivalente, contro il Cus Brescia Volley, hanno chiuso i conti in 3 set.