Da un derby all’altro: la Millenium Brescia torna in campo, domenica la trasferta di Lecco

Il campionato torna ad occupare il weekend sportivo di tutti gli appassionati della pallavolo. Dopo la pausa (lo scorso fine settimana sono state disputate le finali di Coppa Italia a Trieste), ripartono quindi anche le gare della Pool Salvezza di A2. Domenica 25 febbraio, alle 17, le Leonesse della Millenium Brescia sono attese fuori casa per una sfida nei piani alti della classifica: al Palazzetto Comunale “Al Bione” di Lecco, la capolista Brescia giocherà con la terza forza di questa seconda fase, l’Orocash Picco Lecco.

Saldamente al primo posto della classifica della Pool Salvezza con 35 punti (a +5 dall’inseguitrice Offanengo, il cui “scontro diretto” è in programma nella prossima giornata al PalaGeorge), in queste settimane le ragazze di coach Solforati hanno continuato a lavorare per mantenere alto il ritmo e la qualità del gioco. A commentare la trasferta domenicale a Lecco è Katarina Bulovic.

“Arriviamo da un periodo positivo, con quattro vittorie consecutive, tre nella Pool Salvezza – dichiara la schiacciatrice numero 11 della Valsabbina -. Continuiamo a lavorare bene in palestra e siamo pronte ad affrontare Lecco. Abbiamo sfruttato la pausa della scorsa settimana per approfondire il lavoro sull’intesa e sul gioco. Ci aspetta una bella partita, sicuramente combattuta, con una squadra di livello e su un campo difficile. Dovremo farci trovare pronte”.

Per Lecco la Pool Salvezza è iniziata con il piede giusto (le lecchesi sono reduci da tre vittorie consecutive: con Padova e Pescara le gare sono terminate a punteggio pieno, quella con Bologna è finita al tie break): dei 24 totali, insomma, 8 sono stati agguantati proprio nella seconda fase. Per velocizzare e concretizzare la pratica salvezza, sarà dunque fondamentale continuare la serie positiva anche nel match casalingo con la prima della classe. Le due formazioni si sono già incontrate due volte in Serie A2: il bilancio sorride alla Valsabbina con due vittorie. L’unica ex della gara è Caneva, a Brescia nel 2021/2022.