Daniele Polito confermato alla guida della Green Up Bedizzole anche per la prossima stagione

La società Bedizzole Volley, con grandissima soddisfazione, comunica che è confermato alla Direzione Tecnica del nostro movimento, Coach Daniele Polito. Comincia, sin da ora, in vista della prossima stagione, il percorso di preparazione per il Settore Giovanile, con l’intento di confermare gli eccellenti risultati di quest’anno che hanno portato a vincere il titolo di Campione Provinciale nelle categorie Under 18, Under 16 e Under 14, quest’ultimo in collaborazione con Volley Montichiari e Pallavolo Montirone.

Inizia anche la nuova avventura che la prossima stagione vedrà calcare i campi della Categoria Nazionale B2, condotta proprio da Coach Polito. Questo il pensiero e le parole del Presidente Marco Fornari e dei suoi più stretti collaboratori: “Molte atlete, che hanno disputato con noi il campionato di B1, sono state confermate. Presto sveleremo nuovi innesti che andranno a completare il roster. Ci aspettiamo molto dalle ragazze che, con un anno in più di esperienza, sono chiamate a fare un campionato di alto livello, oltre a continuare nel loro processo di crescita. Avere con noi Daniele rappresenta una sicurezza: il suo indiscusso valore tecnico ed umano, oltre all’amicizia che ci lega, porta ad alzare ulteriormente l’asticella proiettando le nostre ambizioni sulla prima squadra ed iniziare così un nuovo corso a Bedizzole”.