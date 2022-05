Stagione da incorniciare per il vivaio della Green Up Bedizzole: tre titoli provinciali

Terza finale di categoria disputata e terzo titolo provinciale conquistato: è stata una stagione da incorniciare quella del Bedizzole Volley. L’ultimo posto della prima squadra che quest’anno ha militato in B1 non deve ingannare, da queste parti si lavora per il futuro e il vivaio assicura grandi promesse. Under 14, Under 16 e Under 18, la Green Up non si è fatta mancare proprio nulla.

Lungimirante è stata la scelta della società bresciana in questo senso. L’estate scorsa, infatti, la dirigenza, che ha come obiettivo principale la crescita delle atlete, ha scelto in collaborazione con la società Volley Montichiari e Pallavolo Montirone di creare un unico gruppo per disputare il campionato allenandosi con lo staff di tutte le società nelle palestre dei paesi coinvolti.

La crescita delle ragazze è stata esponenziale e continua: il traguardo di arrivare in finale provinciale è stato il coronamento del lavoro svolto in palestra. Di sicuro questo “serbatoio” sarà fondamentale e determinante come non mai per affrontare le prossime stagioni e puntare a categorie sempre più alte.