La crisi senza fine della Millenium Brescia, coach Beltrami: “Ci stiamo disunendo”

La crisi della Millenium Brescia è ufficiale. La formazione lombarda è incappata nella seconda sconfitta consecutiva, a cui si aggiunge la deludente vittoria per 3-2 al PalaGeorge contro Pescara. Le Leonesse hanno perso nettamente lo scontro diretto con la Tecnoteam Albese che ora si è avvicinata in modo prepotente nella classifica del girone A della Serie A2. Le bresciane hanno mantenuto il quinto posto, l’ultimo utile per la Pool Promozione, però le comasche sono a una sola lunghezza di distanza.

A commentare amaramente il ko di Casnate è stato coach Alessandro Beltrami: “A tratti siamo stati in partita, in altri siamo stati veramente in difficoltà, subendo in battuta e nelle situazioni di muro-difesa. Siamo stati impazienti. È davvero un peccato perché questa settimana abbiamo lavorato tantissimo e stiamo facendo tanti sforzi per provare a raddrizzare la situazione. Ci stiamo disunendo. Le stiamo veramente provando tutte, ma quando giochiamo sembra che gli altri abbiano sempre un guizzo in più. Stasera, nello specifico, Albese aveva fame: voleva fare questi punti, voleva vincere. Nel terzo set, siamo stati bravi a girarla tatticamente su alcune situazioni, ma loro ci hanno aspettato e si sono infilati in modo decisivo. Complimenti a loro”.