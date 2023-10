Comincia il campionato di A2: per la Millenium Brescia subito un big match a Perugia

Il campionato di Serie A2 si apre con una sfida di livello per Bartoccini-Fortinfissi Perugia e Valsabbina Millenium Brescia che, al PalaBarton, si sfidano per la sesta volta nella loro storia. Perugia, appena scesa dalla massima serie, e Brescia, che per la terza stagione cerca di tornare in A1 dopo aver raggiunto la finale playoff lo scorso anno, cercheranno di iniziare al meglio un campionato competitivo e denso di ostacoli. Fischio d’inizio domenica 8 ottobre alle ore 17. Reduce dai test delle ultime settimane, terminati con il Trofeo Mimmo Fusco contro Bergamo e l’allenamento congiunto con Talmassons, Millenium è attesa ora dal banco di prova di una delle avversarie più attrezzate del girone.

“Finalmente arriva l’inizio del campionato!" sono le parole della regista di Millenium Chiara Scacchetti. “Siamo cariche, arriviamo da una preparazione tosta e lunga, e ora si inizia a fare sul serio. Essendo la prima partita, delle avversarie conosciamo poco, sarà importante imporre le sicurezze che abbiamo costruito in queste settimane, aiutandoci una con l’altra come ci stiamo ripetendo negli ultimi allenamenti. La parola chiave sarà quindi giocare di gruppo. Perugia è una squadra molto fisica, che ha attaccanti davvero potenti. Dovremo lavorare bene sul muro-difesa e sfruttare la velocità del nostro gioco per metterle in difficoltà il più possibile. Come squadra non dovremo perdere lucidità e cercare di rimanere focalizzate su quello che facciamo. Sarà una partita impegnativa, loro sono un’ottima squadra e ce la metteremo tutta per portare a casa punti”.

Affidata da quest’anno ad Andrea Giovi, fino allo scorso anno vice allenatore, la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha rinnovato in modo consistente la rosa della prima squadra rispetto alla stagione in Serie A1. Reparto palleggiatrici composto da Maria Irene Ricci (da Macerata, A1) e Federica Braida, completano la diagonale Glenda Messaggi e Ivonne Montano. In posto 4 Dayana Kosareva (l’anno scorso a Firenze in A1), Gaia Traballi, Giulia Viscioni e Sara Turini. Al centro Princess Atamah, Asia Cogliandro e Benedetta Bartolini (per la seconda stagione a Perugia). A vestire la maglia di libero, Imma Sirressi (da Vallefoglia, A1) e Alessia Lillacci. Per questo incontro non vi sono ex. I precedenti sono 5 e gli ultimi risalgono alla Serie A1 (3 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 2 successi Valsabbina Millenium Brescia).